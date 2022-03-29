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Dünya Macron ve Putin Ukrayna'daki son durumu görüştü
Dünya

Macron ve Putin Ukrayna'daki son durumu görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki son durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 22:00:00 -
Macron ve Putin Ukrayna'daki son durumu görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, Ukrayna’daki son durumu ele aldı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Elysée Sarayı, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivillere yardım etmek için insani bir operasyon başlatma koşullarının "bu aşamada karşılanmadığını" duyurdu.

Mariupol’de tahliye operasyonu

Açıklamada, Fransa, Türkiye ve Yunanistan'ın önerdiği Mariupol’de tahliye operasyonunu Macron’un Putin’e sunduğu ve Putin’in bu teklife yanıt vermeden önce "düşüneceğini" söylediği aktarıldı.

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Macron, 25 Mart‘ta gerçekleşen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin ardından Türkiye ve Yunanistan ile Mariupol kentini terk etmek isteyenler için insanı operasyon düzenleyeceklerini duyurmuş, "Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Mariupol'den ayrılmak isteyen herkesi tahliye etmek için insanı bir operasyon başlatacağız" demişti.

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