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Siyaset Macron Türkçe paylaşım yapmıştı... Erdoğan'dan net cevap!
Siyaset

Macron Türkçe paylaşım yapmıştı... Erdoğan'dan net cevap!

Sürekli Türkiye'ye yönelik provokatif eylem ve açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Türkçe bir paylaşım yaparak "diyalog" vurgusu yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nın ısrarlı provokasyonlara aldırış etmediğini ve samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırdıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 20:31:00 - 2020-09-19 20:35:24
Macron Türkçe paylaşım yapmıştı... Erdoğan'dan net cevap!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından dikkat çeken mesajlar verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 2 bin yıllık geçmişi olan köklü bir devlet olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir komplekse kapılmadan, yaşanan tüm süreçlerin olgun bir şekilde yürütüldüğünü ve ısrarlı provokasyonlara hiçbir şekilde aldırış edilmediğini söyledi.

Erdoğan, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olduğunca alan kazandırmaya, yaşanan sorunları diyalog ile herkesin kazanmasına olanak sağlayacak bir çözüme kavuşturma niyetinde olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bir damla suyunu da, bir karış toprağını da bu vizyonla savunması sonuna kadar sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

Macron’un Türkçe mesajı

Yunanistan’ı kışkırtarak Türkiye’ye karşı provokastif eylem ve söylemlerde bulunmaktan imtina etmeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Twitter hesabından Türkçe bir mesaj yayınlamıştı. Macron, “Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin peş peşe diyalog çağrılarında bulunmasına rağmen gerilimi körükleyen Macron'un bu paylaşımı tepki çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya hesabından yaptığı ders niteliğindeki paylaşım, Macron’un küstahça sözlerine net bir cevap olarak yorumlandı.

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