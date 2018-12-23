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Macron Trump'a zıpladı! "Müttefik güvenilir olmalı"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını "Müttefik güvenilir olmalı, derin endişe duyuyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

23 Aralık 2018 Pazar 18:36
Macron Trump'a zıpladı! "Müttefik güvenilir olmalı"

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının dünyaya yaydığı sarsıntı devam ediyor. Washington'ın müttefiklerinden Fransa,Başkan Donald Trump doğrudan hedef alan açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "ABD'nin çekilme kararı almasıyla derin endişe duyuyoruz, müttefik güvenilir olmalı" dedi.

Macron ve Trump, son dönemde özellikle Avrupa ordusunun kurulması ve NATO'daki sorunlar nedeniyle problemler yaşıyor. ABD ve Fransa liderleri, geçtiğimiz aylarda birbirlerine sert sözlerle yüklendi.

Washington yönetimi, Suriye'deki 2 bin askerini çekeceğini hafta başında duyurmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 18:36
  1. Emmanuel Macron
  2. Donald Trump
  3. ABD
  4. Fransa

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