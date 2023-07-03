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Dünya Macron talimatı verdi: Ne gerekiyorsa yapın
Dünya

Macron talimatı verdi: Ne gerekiyorsa yapın

Yeniakit Publisher
2023-07-03 03:35:00 -
Macron talimatı verdi: Ne gerekiyorsa yapın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümete ülkede düzeni sağlamak için her şeyi yapma talimatı verdi.

Nanterre kentinde polisin 17 yaşındaki Nahel M'yi öldürmesine tepki gösteren gençler her gece sokağa iniyor.

Fransız basınındaki habere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki durumu görüşmek üzere Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Macron, toplantıda bakanlara, ülkede düzenin ve sükunetin yeniden tesis edilmesi için her şeyi yapma talimatı verirken, Fransa'da neler olduğunu anlamak için uzun vadeli bir çalışma başlatmalarını istedi.

Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile yarın görüşecek olan Macron, 4 Temmuz'da gösterilerden etkilenen 220 belediye başkanıyla Elysee Sarayı'nda bir araya gelecek.

Marsilya'da zırhlı araçlar sahada

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