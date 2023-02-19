Macron: Rusya'nın Ukrayna'da yenilmesini istiyorum! Garip açıklama: Duyanlar hayret ediyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız basınına önemli açıklamalarda bulundu. Macron: Rusya, Ukrayna'da yenilmeli ancak ezilmemeli...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline Batılı ülkelerin tepkileri devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ilginç bir çıkış geldi. Macron, Fransız basınına yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşında yenilmesini istediğini ancak "ezilmesini" istemediğini söyledi.

Euronews'in haberine göre Münih Güvenlik Konferansı'ndan döndükten sonra çeşitli basın kuruluşlarına açıklama yapan Macron, müttefiklerin Ukrayna'ya desteklerini arttırması çağrısında bulundu ve savaşın uzun sürme olasılığına karşı Fransa'nın hazırlıklı olduğunu belirtti.

Macron, Le Journal du Dimanche (JDD) gazetesine verdiği demeçte savaşı Rus topraklarına taşımaya karşı olduğunu yineledi.

Macron, "Bazılarının yaptığı gibi, Rusya'ya kendi topraklarında saldırarak Rusya'yı tamamen yenilgiye uğratmayı hedeflememiz gerektiğini düşünmüyorum. Bu gözlemciler her şeyden önce Rusya'yı ezmek istiyorlar. Bu hiçbir zaman Fransa'nın pozisyonu olmadı ve bizim pozisyonumuz da olmayacak." diye konuştu.

"Her iki taraf da tam olarak galip gelemeyecek"

Fransız gazeteleri JDD ve Le Figaro ile yayın kuruluşu France Inter'e de demeç veren Macron "Rusya'nın Ukrayna'da yenilmesini ve Ukrayna'nın konumunu koruyabilmesini istiyorum" dedi.

"Sonunda bunun askeri olarak sonuçlanmayacağına inanıyorum" diyen Macron, her iki tarafın da çatışmada tam olarak galip gelemeyeceğini öngördü.

Macron'un Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa ilişkin politikası konusunda verdiği karışık mesajlar nedeniyle Paris bazı NATO müttefiklerinin eleştirisine maruz kalıyor ve bazı çevreler tarafından Batı ittifakının zayıf halkası olarak görülüyor.