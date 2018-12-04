0553 313 94 23

Macron, protestolarda görevli polisleri özel primlerle ihya edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, akaryakıt vergilerinin düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için "sarı yelekliler"in cumartesi düzenlendiği gösterilerde görev yapan polislere özel prim ödeyeceklerini açıkladı.

04 Aralık 2018 Salı 01:58
Macron, protestolarda görevli polisleri özel primlerle ihya edecek

Fransız basınındaki haberlere göre, Macron, polislerle bir araya geldiği yemekte protestolarda görevli polislere özel prim ödeyeceklerini duyurdu.

Primin miktarına ilişkin bilgi verilmedi.

Geçen cumartesi Paris'te düzenlenen gösterilerde güvenliği sağlamak için yaklaşık 5 bin ve ülke genelinde binlerce polis görev yapmıştı.

Fransa'da 'sarı yelekliler' protestosu

Ülke genelinde "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Protestolar, Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Eylemciler, geçen cumartesi sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanmıştı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Göstericiler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu.

Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees çevresinde zaman zaman çatışma çıkmıştı. Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları atmış ve birçok binaya Macron karşıtı yazılar yazmıştı.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmişti. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.

17 Kasım'dan bu yana gösterilerde çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 01:58
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Fransa
  3. Champs-Elysees
  4. sarı yelekliler
  5. Macron

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe Kasımpaşa değerlendirmesi: Trezeguet tam dayaklık...
    1. Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe..
    2. Beyoğlu’nda yangın
    3. Oğuz Çetin'den Fenerbahçe yorumu:..
    4. Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den..
    5. Erdoğan-Maduro ortak basın toplantısı
    6. Erdoğan: Maduro'dan talep ettim, o da..
    7. Trump'tan 'elektrikli otomobil'..
    8. Maduro'dan anlamlı hareket!
    9. 8 aylık hamile kadın: Lütfen bizi bu..
    10. Netanyahu ile Pompeo görüştü
    11. Erdoğan-Maduro ortak basın toplantısı
    12. Filistin İsrail ajanlarının cezasını..
    13. Macron, protestolarda görevli..
    14. İstanbul'da 48 suikast silahı ele..
    15. AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu..
    16. Bahçeli, AK Parti'ye mi oy verecek?
    17. Türkiye'den Gazze'ye ilaç yardımı
    18. Paris'te Ulusal Meclisin önünde..
    19. Zehirlenme vakasının ardından..
    20. Lübnan'da yılbaşı kutlamaları erken..
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz