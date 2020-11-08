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Dünya Macron özentisi! "Satılık" Cem Özdemir: Almanya'da da yasaklansın
Dünya

Macron özentisi! "Satılık" Cem Özdemir: Almanya'da da yasaklansın

Türkiye düşmanlığıyla bilinen Batı devşirmesi Cem Özdemir, Fransa'da olduğu gibi Almanya'da da ülkücü hareketlerin yasaklanmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 08:53:00 -
Macron özentisi! "Satılık" Cem Özdemir: Almanya'da da yasaklansın

Almanya'da Türkiye düşmanlığıyla tanınan PKK destekçisi Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir ile Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, ülkücü hareketin ülkede yasaklanması için harekete geçti.

Die Welt gazetesine konuşan Cem Özdemir, "Ülkücüler dünyanın her yerinde kendi kötülüklerini yayan ve Avrupa'da sürekli hep şiddet olaylarıyla gündeme gelen militan aşırı sağcılardır." dedi.

"Almanya'da Türkiye kökenli muhalifleri ve azınlık üyelerini de tehdit ediyorlar" diyen Özdemir, "Türk aşırı sağcıların Berlin, Dortmund ya da Hamburg'un ortasında barışçıl vatandaşların gözünü korkutmaları, dövmeleri ya da hayatını tehdit etmeleri mümkün olamaz." diye konuştu.

Özdemir, Almanya'daki siyasi partilerden kendi içlerindeki ülkücülerin etki sahibi olup olmadığını da incelemelerini istedi.

Macron'un talimatıyla Fransa'da yasaklandı

Fransa İçişleri Bakanı Gerarld Darmanin hafta başında Bakanlar Kurulu kararı ile "aşırı milliyetçi" ve "paramiliter" bir hareket olduğu gerekçesiyle Ülkü Ocakları'nın Fransa’daki faaliyetlerinin yasaklandığını duyurmuştu.

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