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Dünya

Macron o ülkeyi karıştırmak için harekete geçti

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Belarus'ta çıkan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin protestocuların yanında olduğu mesajını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 23:55:00 - 2020-08-17 00:03:33
Macron o ülkeyi karıştırmak için harekete geçti

Belarus'ta geçen hafta yapılan seçimleri 26 yıldır başkanlık görevini sürdüren Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'nun kazanması sonrası muhalefet sokaklara çıkarak gösteriler düzenlemiş çıkan olaylarda yüzlerce kişi gözaltına alındı

Ülkedeki muhaliflere göz kırpan Fransa Cumhur Başkanı Emanuel Macron Twitter'da yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği, haklarına, özgürlüklerine ve egemenliklerine saygı duymak için barışçıl bir şekilde gösteri yapan yüz binlerce Belaruslunun yanında seferber olmaya devam etmelidir." diyerek ülkedeki protestocuları cesaretlendiren ve kışkırtan açıklamalarda bulundu.

Lukaşenko meydan okudu

Belarus'ta oyların yüzde 80'den fazlasını alan ve 26 yıldır devlet başkanı olarak görev yapan Alexander Lukaşenko'nun yönetimine karşı çıkanların düzenlediği gösteriler nedeniyle ülke 1 haftadır karışıklıklar içinde geçen hafta yapılan seçimler sonrası sokaklar karışmış birçok gösterici de gözaltına alınmıştı.

Muhalefete tepki olarak Lukaşenko'nun destekçileri bugün başkent Minsk'te meydanları doldurarak başkanlarına destek verdi. Lukaşenko taraftarlarına NATO ve Avrupa'nın ülkesine baskı yaptığını iddia eden Lukaşenko biz bunları dinlemeyeceğiz diyerek tepkisini ortaya koydu.

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