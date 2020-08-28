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Aktüel Macron: "Lübnan'ı bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakırsak sivil savaş çıkar"
Aktüel

Macron: "Lübnan'ı bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakırsak sivil savaş çıkar"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 23:15:34 -
Macron: "Lübnan'ı bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakırsak sivil savaş çıkar"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Lübnan'ı bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakırsak sivil savaş çıkar." dedi.

Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübnan'ın iç işlerine karışmaya karşı olduğunu savundu.

"Lübnan'ı bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakırsak sivil savaş çıkar." ifadesini kullanan Macron, Lübnan'da reformların hayata geçirilmesi gerektiğini, aksi takdirde ekonominin çökeceğini belirtti.

Macron, bu durumun mağdurlarının Lübnan halkı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron'un pazartesi ve salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret etmesi bekleniyor. Elysee kaynakları, bu ziyaretin amacının reformları gerçekleştirebilecek hükümetin kurulması için gerekli şartların sağlanması adına baskı yapmak olduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'da acil şekilde yeni hükümetin kurulması ve reformların hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Bugün Lübnan'ın ortadan kaybolması riskiyle karşı karşıyayız." demişti.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 182 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Lübnan resmi makamları, patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine sokaklarda sorumluların cezalandırılması talebiyle protestolar yaşanmıştı.

Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti 10 Ağustos'ta istifa etmişti.

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