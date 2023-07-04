Macron iyice kaşınıyor! Protestocuların ailelerine mali yaptırım emri!

17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan protestoların 7. gününde Macron'dan sert bir hamle geldi. Macron, "Ceplerine dokunmak lazım ancak bundan anlarlar." diyerek protestocuların ailelerine mali yaptırımın sinyalini verdi.

Fransa‘da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan protestolar 7. gününde devam ediyor.

Yaşananlara tepki göstermek adına sokaklara dökülen halk, güvenlik güçleriyle de karşı karşıya geliyor.

ÜLKE YANGIN YERİ

Bununla da yetinmeyip, ülkenin dört bir yanını yangın yerine çeviriyor. 7’nci güne girilen isyanda, çok sayıda bina ve otomobiller ateşe verildi. Öte yandan bu durumu fırsat bilenler ise protestolarda talan ve yağmalama olaylarına girişti.

MACRON’DAN MALİ YAPTIRIM KARARI

Gerilim devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protestolara müdahale eden polislerle Paris’te bir restoranda gayriresmi yemekte bir araya geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fransız basınındaki habere göre, Macron polislere desteğini açıklayarak, çocukları olaylara karışan aileleri mali olarak cezalandırmak istediğini belirtti.

“CEPLERİNE DOKUNMAK LAZIM”

Macron, burada yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Ceplerine dokunmak lazım ancak bundan anlarlar. Yaptıkları saçmalığın karşılığı mali bir yaptırım olmalı.”

Polisler de Macron’a yakınarak, “Olayın çıkmadığı maç ya da başka bir etkinlik olmuyor. Kırıp dökmek için can atıyorlar.” dedi