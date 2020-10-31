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Dünya Macron için flaş talep: Ülkemize girdiği an yakalayın
Dünya

Macron için flaş talep: Ülkemize girdiği an yakalayın

Fas'ta bir insan hakları derneği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında suç duyurusu yaparak, ülke topraklarına girmesi halinde yakalanmasını ve İslam karşıtı söylemleri sebebi ile yargılanmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:25:00 -
Macron için flaş talep: Ülkemize girdiği an yakalayın

Fas'ta bir insan hakları derneği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek ayrıca, Macron'un Fas topraklarına girmesi halinde yakalanmasını ve İslam karşıtı söylemleri nedeniyle yargılanmasını istedi.

Rif el-Kebir insan hakları derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek başkanı Said eş-Şeramiti, İslam'a hakaretleri sebebi ile Macron hakkında suç duyurusu yaptı.

Başsavcılığa sunulan dilekçede, Macron'un Fas topraklarına girmesi halinde yakalanması ve "İslam'a ve kutsal değerlerine hakaret, dinlere karşı saygısızlık, ayrımcılık ve nefreti körüklemek, toplumsal barışı bozmak" gibi suçlardan yargılanması istenildi.

Fas ceza hukukuna göre, İslam dinine hakaret suçuna 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 20 bin ila 200 bin dirhem (2 bin dolar-20 bin dolar) para cezası veriliyor. Hakaretin kamuya açık bir şekilde yapılması durumunda ise ceza, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 50 bin ila 500 bin dirhem (5 bin dolar-50 bin dolar) para cezası şeklinde ağırlaştırılıyor.

Faslı aktivistler ve sosyal medya kullanıcıları son günlerde Fransız mallarını boykot çağrıları yapıyor.

Fransa'da 16 Ekim'de Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun hakaret içerikli skandal karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Macron, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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