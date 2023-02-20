Macron her tarafa oynuyor: Rusya yenilmeli ama ezilmemeli

Münih Konferansı srasında Fransız Le Journal du Dimanche gazetesine konuşan Macron, Batılı ülkeleri Kiev’e askeri desteği artırmaya çağırdı ve uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu söylerken, “Rusya’nın Ukrayna’da yenilmesini ve Ukrayna’nın konumunu koruyabilmesini istiyorum. Ancak, bir ulusu ‘ezmek’ amacıyla Rusya’nın topraklarını genişletmek için savaşı başlattı diyenlere karşıyım. Bazılarının düşündüğü gibi, Rusya’ya kendi topraklarında saldırarak Rusya’yı tamamen yenilgiye uğratmayı hedeflememiz gerektiğini düşünmüyorum. Bazı gözlemciler her şeyden önce Rusya’yı ezmek istiyorlar. Fransa’nın konumu hiçbir zaman böyle olmadı ve bizim de asla olmayacak” diye konuştu.

Şimdi Moskova ile diyalog zamanı olmadığını belirten Fransız lider, müttefikler tarafından desteklenen Ukrayna askeri çabalarının “Rusya’yı tekrar masaya getirmenin ve kalıcı bir barış inşa etmenin” tek yolu olduğunu öne sürdü.

Bu ifadelere sert çıkan bazı eleştirmenler, “Macron neden Rusya’nın ezilmesine karşı” dedi.