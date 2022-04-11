Macron: Henüz her şey bitmedi

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kaldığı açıklanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'i hedef alarak Fransa'nın müttefiklerinin popülist ve yabancı düşmanı olmasını istemediğini söyledi.

Macron, sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından Paris'te düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Seçimin ilk turunda yarışan Sosyalist Partisi'nin (PS) cumhurbaşkanı adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse ve Fransa Komünist Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Fabien Roussel'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Macron, "Yanılmayalım, henüz her şey bitmedi. Gelecek 15 gün ülke ve Avrupa için belirleyici olacak." dedi.

Macron, Fransa'nın ekonomi, iklim ve tarım alanlarında bağımsız olması gerektiğine işaret etti.

"İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele eden Fransa istiyorum ama Müslümanları ve Yahudileri dinlerinin kurallarına göre yaşamalarına karşı gelen bir Fransa istemiyorum. Güçlü Avrupa'nın parçası olan Fransa istiyorum." ifadesini kullanan Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'i hedef alarak Fransa'nın müttefiklerinin popülist ve yabancı düşmanı olmasını istemediğini söyledi.

Öte yandan Le Pen de Fransız halkının kendisini ikinci tura geçmesi sağlaması nedeniyle onurlandığını belirterek seçimin ilk turunda Macron'a oy vermeyenleri kendisine destek vermeye çağırdı.