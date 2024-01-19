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Dünya Macron duyurdu! 'Bu gerçekleşirse güvenliğimiz sona erer'
Dünya

Macron duyurdu! 'Bu gerçekleşirse güvenliğimiz sona erer'

Yeniakit Publisher
2024-01-19 21:41:00 -
Macron duyurdu! 'Bu gerçekleşirse güvenliğimiz sona erer'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna-Rusya savaşında Moskova yönetimi galip gelirse, bunun Avrupa'nın güvenliğinin sonu anlamına geleceğini söyledi.

Macron, ülkenin Manş vilayetine bağlı Cherbourg-en-Cotentin kentinde Deniz Üssü'nde askerlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Macron, "Rusya'ya karşı savaşta değiliz ancak bizim görevimiz (Rusya'nın) galibiyetini imkansız kılmak." dedi.

Macron, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin, "Rus galibiyetiyle, Avrupa'nın güvenliği sona erer." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki duruma da değinen Macron, Fransa'nın Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestliğini savunduğunu ve ülkesinin bölgedeki varlığının "etkili" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Fransa'nın, Gazze'de yaralıların tedavisi için hastane hizmeti verecek şekilde düzenlenmiş helikopter gemisi Dixmude bünyesinde 1000'den fazla Filistinlinin ağırlandığını ve 120'den fazla ağır yaralının tedavi edildiğini anlattı.
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2017'den bu yana ordunun bütçesinin ikiye katlandığını ifade etti.

Macron konuşurken bir kadın fenalaştı

Macron'un konuşması sırasında arkasında ayakta duran bir kadın fenalaştı.

Fenalaşan kadına müdahale edildiği sırada Macron konuşmasına kısa bir süre ara verdi.

Macron konuşurken arkasında aralarında jandarmaların da olduğu bir grup ayakta durdu.

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