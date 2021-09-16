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Dünya Macron ABD'nin büyütüp beslediği DEAŞ üzerinden prim peşinde
Dünya

Macron ABD'nin büyütüp beslediği DEAŞ üzerinden prim peşinde

DEAŞ'ın Sahraaltı Afrika'daki (Sahel) bir numaralı ismi Adnan Abou Walid al-Sahraoui'nin, Mali'de Fransız güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 05:10:00 -
Macron ABD'nin büyütüp beslediği DEAŞ üzerinden prim peşinde

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Büyük Sahra'daki terör örgütü DEAŞ'ın lideri Sahraoui'nin, Fransız kuvvetlerince etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bunun, Fransa'nın Sahel'de terör gruplarına karşı yürüttüğü mücadelenin başarısı olduğuna değinen Macron, Fransız halkının, bölgede hayatını kaybeden ve yaralanan Fransız askerleri ile ailelerini hatırlarına getirdiğini kaydetti.

Macron, "Afrikalı, Avrupalı ve Amerikalı partnerlerimizle bu mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Twitter'dan, DEAŞ'ın Sahel'deki 1 numaralı isminin, Barkhane kuvvetlerince öldürüldüğünü aktararak, bunun, uzun soluklu bir çalışmanın neticesi olduğu bilgisini paylaştı.

Büyük Sahra DEAŞ'ı (EIGS) olarak bilinen ve Sahraoui'nin başını çektiği örgüt, Mali, Nijer ve Burkina Faso'yu kapsayan üç ülkenin sınır bölgesindeki saldırılardan sorumlu tutuluyor.

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