Macron: ABD, Avrupa için risk oluşturuyor

Hükümetler arası zirve için bir araya gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) için endüstriyel riskler oluşturduğunu söyledi.

İspanya ve Fransa arasında 27'ncisi düzenlenen ve Barselona'da yapılan hükümetler arası zirveye, Macron ve Sanchez'in yanı sıra her iki ülkeden onar bakan katıldı.

Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Sanchez ve Macron, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı enerji krizine, ABD'nin enflasyonu düşürmek için hazırladığı kapsamlı sübvansiyonlar ve vergi düzenlemelerine karşı ortak tavır alınması çağrısı yaptı.

İspanya Başbakanı Sanchez, "Avrupa, zor, karmaşık ve kritik bir dönemden geçiyor ama eminim birlik içinde hareket ederek üstesinden gelecektir." dedi.

Sanchez, "ABD'nin yeşil enerjiye geçiş taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz ama bu Avrupa'nın sanayisizleşmesi anlamına gelmemeli." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da "Washington'daki görüşmemde (ABD Başkanı Joe) Biden'a da dile getirdiğim gibi, ABD'nin aldığı kararlar AB için endüstriyel riskler taşıyor. Avrupa tepki vermezse, ABD endüstrisinin kömür kullanımını sonlandırmayı hızlandırması, Avrupa'nın sanayisizleşmesi anlamına gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Barselona ve Marsilya arasında kurulmak istenen, "H2Med" adlı yeşil hidrojen boru hattı projesine desteklerini yineleyen iki lider ayrıca "Avrupa elektrik piyasasında derinlemesine bir reforma ihtiyaç olduğunu ve bunun 2023 içinde yapılması gerektiğini" savundu.

İspanya ve Fransa arasında dostluk ve işbirliği anlaşması

Diğer yandan Sanchez ve Macron, İspanya ve Fransa arasında "Barselona" adı altında "dostluk ve işbirliği" anlaşması imzalarken, şimdiye kadar bunun benzerini İspanya'nın sadece Portekiz ile Fransa'nın ise 1963'te Almanya ve 2021'de İtalya ile imzaladığı belirtildi.

Ayrıca iki ülkenin bakanları arasında, dış politika, güvenlik, savunma, eğitim, ulaştırma, çalışma ve tarım konularında ikili anlaşmalara imza atıldı.

Dış politikayla ilgili kısmın, Akdeniz, Afrika ve Hint-Pasifik bölgelerindeki sorunlu konularda istişare ve ikili işbirliğini artırmaya yönelik olduğu bilgisi paylaşıldı.