0553 313 94 23

Macron, AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Brezilya'nın son haftalarda (iklim konusunda) sergilediği tutumu göz önünde bulundurarak Devlet Başkanı (Jair) Bolsonaro yalan söyledi"- "Bu şartlarda Fransa (AB ile yapılan) MERCOSUR anlaşmasına karşı çıkıyor"

23 Ağustos 2019 Cuma 18:05
Macron, AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı çıktı

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun iklim konusunda verdiği taahhütlerde yalan söylediğini öne sürerek, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleri arasındaki serbest ticaret anlaşmasına karşı çıktığını belirtti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un "Brezilya'nın son haftalarda (iklim konusunda) sergilediği tutumu göz önünde bulundurarak Devlet Başkanı Bolsonaro yalan söyledi." ifadesini kullandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Macron Bolsonaro'nun iklim konusunda taahhütlerini yerine getirmediğini kaydederek, "Bu şartlarda Fransa (AB ile yapılan) MERCOSUR anlaşmasına karşı çıkıyor." ifadesini kullandı.

Amazon ormanlarındaki yangın Macron ve Bolsonaro arasında gerginliğe yol açmıştı. Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Evimiz yanıyor. Oksijenimizin yüzde 20'sini üreten Amazon yağmur ormanları yanıyor. Bu uluslararası bir kriz." ifadesini kullanarak, konunun yarın başlayacak G7 Zirvesi'nde ele alınabileceğini belirtmişti.

Bolsonaro da Twitter paylaşımında, Macron'un önerisinin "siyasi rantla" ilgili olduğunu iddia ederek, "Fransa Cumhurbaşkanının bölge ülkelerinin katılımı olmadan 'Amazon yangını G7 Zirvesi'nde tartışılsın' önerisi, 21. yüzyıla uygun olmayan sömürgeci zihniyeti anımsatıyor." yorumunu yapmıştı.

Macron daha önce Brezilya'nın Paris İklim Anlaşması'na uymaması halinde AB ve MERCOSUR ülkeleri arasındaki serbest ticaret anlaşmasını desteklemeyeceğini açıklamış ve iki blok arasında uzlaşmaya varılan ticaret anlaşmasına çevre koruma maddeleri eklenmişti.

- AB ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşması

AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile Avrupa Birliği (AB) arasında uzlaşılan serbest ticaret anlaşması için müzakereler 20 yıl önce başlamıştı.

Söz konusu anlaşma, AB ile MERCOSUR arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranları düşürülmesini içeriyor.

Anlaşma kapsamında AB ve MERCOSUR, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve MERCOSUR ülkeleri AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 18:05
  1. Brezilya
  2. Fransa
  3. Macron
  4. MERCOSUR

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulut anısına takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak
    1. Bulut anısına takımlar sahaya siyah..
    2. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    3. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu..
    5. GÜNCELLEME - Tunceli'de 3 terörist..
    6. Tunceli Valiliği: "3 terörist etkisiz..
    7. Gaziantep'teki uyuşturucu..
    8. Bakanlık kapatılan çocuk evinde kalan..
    9. Piyasalarda gün sonu
    10. Tekirdağ’da ikinci doğalgaz rezervi..
    11. Ankara'da kapatılan Çocuk Koruma Evleri
    12. AK Parti MKYK Toplantısı
    13. Emine Bulut cinayeti
    14. Karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3..
    15. Çorlu’da 10. Kültür ve Sanat Festivali..
    16. Yaz spor okulunda sertifika heyecanı
    17. Iraklı Şii din adamından "ABD..
    18. 46 yıllık çalışma plaketle..
    19. Yemen ordusu Şebve'de kontrolü sağladı
    20. Macron, AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı..
    21. Emine Bulut anısına, Süper Lig ve TFF..
    22. Karamollaoğlu flaş açıklama: Ümit..
    23. Tonlarca arpa yola saçıldı
    24. Cevad Zarif: Nükleer anlaşmayı tekrar..
    25. Gemlik’te sahile kadın cesedi vurdu
    26. Salatalık ferahlığı nasıl yapılır?
    27. Rize mimarisinde yapılan konutları,..
    28. AK Parti MKYK Toplantısı
    29. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu bu..
    30. Fitch Ratings’ten Türk bankalarına..
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar