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Spor Maçlarla ilgili TFF'den karar
Spor

Maçlarla ilgili TFF'den karar

Ekim ayından itibaren futbol maçları sınırlı sayıda seyirci ile oynanacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 18:50:00 -
Maçlarla ilgili TFF'den karar

Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirci ile oynanmasına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bugün yapılan toplantıda karar verildi.

TFF'nin kararına göre, Süper Lig maçlarına ekimden itibaren yüzde 30 tribün kapasitesi ile seyirci kabul edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verildiği, bu çerçevede; TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen bütün sağlık tedbirlerinin uygulanmak şartı ile müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacağı, locaların kullanımının ise serbest bırakılacağı duyuruldu.

Bütün seyircilerin stadyumlara ateş ölçümü yapılmasının ardından alınacağı bildirilen açıklamada, tribünlerde sosyal mesafeye riayet edilmesi ve maske takılmasının mecburi olacağı ifade edildi. Müsabakalara seyirci kabul edilmesi ile ilgili bütün ayrıntıların ise daha sonra ilan edileceği bildirildi.

TFF'den 'B Ligi' kararı

Öte yandan, TFF Yönetim Kurulu'nun, Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'nin kurulmasına karar verdiği açıklandı.

Lige katılımın ise isteğe bağlı olacağı, bu ligde belirli kriterler ile Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcuların beraberinde genç oyuncuların da oynayabileceği bildirildi.

Ligde şampiyon olan takıma 5 milyon, lig ikincisine 3 milyon, lig üçüncüsüne ise 2 milyon lira ödül verileceği ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 19 Mart tarihinde ligleri durdurmuş, 12 Haziran'da ise seyircisiz olarak maçlar tekrar başlamıştı.

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