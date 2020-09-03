Maçlara seyirci alınacak mı?
Maçlar seyircisiz mi oynanacak? Bilim Kurulu’nın tavsiye kararından sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı konusunda son dakika açıklamasında bulundu. TFF sezonun ilk yarısına işaret etti. Peki Yeni sezonda maçlar seyircisiz mi oynanacak? 2020-2021 sezonunda maçlar seyircili mi oyanacak? İşte detaylar.
Son dakika haberi. Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonunun başlama tarihini 11 Eylül olarak açıklamıştı. TFF daha önce aldığı karar çerçevesinde maçlara belirli oranda seyircinin alınacağını, maçlara alınacak seyircilerin maske takmalarının zorunlu olduğu kararını almıştı. Ancak günlük koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle maçların seyircisiz oynanması konusunda Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı alındı. Süper Ligi'n başlamasına sayılı günler kala TFF'den flaş bir karar geldi.