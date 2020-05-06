Maçlar seyircisiz mi oynanacak? | Maçlara seyirci alınacak mı?
Maçlar seyircisiz mi oynanacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig’in yeniden başlayacağı tarih açıklandı. Hal böyle olunca sporseverler “Süper Lig maçları seyircisiz mi?” , “Koronavirüs nedeniyle maçlar seyircisiz mi oynanacak?” , “Maçlar seyircisiz mi olacak?” konularını araştırıyor. Peki, maçlara seyirci alınacak mı?
Koronavirüs sebebiyle liglere verilen aranın biteceği tarih açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir liglerin haziran ayının ikinci haftasında başlayacağını uyurdu. TFF Başkanı Nihat Özdemir "Şimdilik olmak kaydıyla bir karar açıklayacağız. 10 ayrı planımız var. Şimdilik planımız Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve bölgesel amatör liglerde maçlar 12 13 14 Haziran haftasında başlayacak. Konuyu Sağlık Bakanlığına bildireceğiz. Sağlık bakanlığı bilim kuruluyla görüşecek ve müsabakaların hangi şartlarda oynanabileceğini kararlaştıracak. Ligler temmuzda tamamlanacak ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yakışır şekilde ev sahipliği yapacağız” dedi. Peki maçlar seyircisiz mi oynanacak?
Maçlar seyircisiz mi oynanacak? | Maçlara seyirci alınacak mı?
TFF Başkanı Özdemir, maçların seyircisiz oynanacağını belirtti.