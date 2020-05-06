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Spor

Maçlar kaç haftada bitecek? | Süper Lig maçları hafta içi mi oynanacak?

Süper Lig maçları nasıl oynanacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen lig maçları haziran ayında kaldığı yerden devam edecek. Pek çok kişi “Ligler nasıl oynanacak?” , “Ligler kaç haftada tamamlanacak?” , “Süper Lig maçları hafta içi mi oynanacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:12:00 -
Maçlar kaç haftada bitecek? | Süper Lig maçları hafta içi mi oynanacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig’ verilen ara sona eriyor. Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, liglerin haziran ayının ikinci haftasında açılacağını duyurdu. İşte, detaylar.

Maçlar kaç haftada bitecek? | Süper Lig maçları hafta içi mi oynanacak?

Nihat Özdemir maçların nasıl oynayacağı konusunda da açıklamalarda bulundu. Özdemir,  “Hedefimiz 12-13-14 Haziran'da ligi başlatmak. Eğer başlarsak 26 Temmuz'da ligi bitirmek istiyoruz. 7 tane hafta sonu 1 tane hafta içi maç oynayarak sezonu 26 Temmuz'da bitirmek istiyoruz. Bu şekilde olursa Ağustos ayını tatil dönemi yapabiliriz. Bilindiği gibi EURO 2020 2021'e ertelendi. Takvimde sarkmalar olacak. Bütün her şeyi göz önüne alarak biz de yeni sezon için kararımızı verip duyuracağız” dedi.

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