Koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig’ verilen ara sona eriyor. Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, liglerin haziran ayının ikinci haftasında açılacağını duyurdu. İşte, detaylar.

Maçlar kaç haftada bitecek? | Süper Lig maçları hafta içi mi oynanacak?

Nihat Özdemir maçların nasıl oynayacağı konusunda da açıklamalarda bulundu. Özdemir, “Hedefimiz 12-13-14 Haziran'da ligi başlatmak. Eğer başlarsak 26 Temmuz'da ligi bitirmek istiyoruz. 7 tane hafta sonu 1 tane hafta içi maç oynayarak sezonu 26 Temmuz'da bitirmek istiyoruz. Bu şekilde olursa Ağustos ayını tatil dönemi yapabiliriz. Bilindiği gibi EURO 2020 2021'e ertelendi. Takvimde sarkmalar olacak. Bütün her şeyi göz önüne alarak biz de yeni sezon için kararımızı verip duyuracağız” dedi.