  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Maçka Parkında çemberli sosyal mesafe dönemi

Korona virüs sürecinde normalleşme adımları atılırken park ve bahçelerin tekrar kullanıma açılması için yeni önlemler alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:15:12 -
Maçka Parkında çemberli sosyal mesafe dönemi

Korona virüs sürecinde normalleşme adımları atılırken park ve bahçelerin tekrar kullanıma açılması için yeni önlemler alındı. Maçka Parkının çimlerine sosyal mesafe ölçülü çemberler çizildi.


Yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede yeni bir dönem başladı. Alınan tedbirlerin sonuç vermesi ve vak’a sayılarının azalmasıyla normalleşme sürecine girildi. Ülke genelinde normalleşme adımları atılırken, park ve bahçelerin tekrar kullanıma açılması ve bu alanlarda gezmek, spor yapmak isteyenler için yeni önlemler alındı. İstanbul’un Anadolu yakasında; Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik sahil parkları ve Avrupa yakasında; Florya Sosyal Tesisleri, Küçükçekmece Sahil Parkı, Haliç İTO Parkı, Maçka ve Bebek parklarının yeşil alanlarına sosyal mesafe ölçülerine uygun şekilde çemberler çizildi. Bugün, Şişli’de bulunan Maçka parkında bazı vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak parktan faydalanmaları için boyanan çemberli alanları kullandıkları görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı