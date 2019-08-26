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Maçın ardından

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak:- "Çok önemli galibiyetti. Tüm Bursa, şehri Bursaspor camiası için önemliydi. Genç oyuncularımın hepsinin alnından öpüyorum"- Akhisarspor Mehmet Altıparmak:- "Bursaspor'un bütün gençlerine bayıldım. Çok iyi oynadılar"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 02:04
Maçın ardından

BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Akhisarspor'u 2-1 yenen Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Çok önemli galibiyetti. Tüm Bursa, şehri Bursaspor camiası için önemliydi. Genç oyuncularımın hepsinin alnından öpüyorum." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Koşukavak, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Koşukavak, Akhisarspor maçına hafta boyunca iyi çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok önemli galibiyetti. Tüm Bursa, şehri Bursaspor camiası için önemliydi. Genç oyuncularımın hepsinin alnından öpüyorum. Hafta başında oyunculara Akhisarspor'un sadece kanat hücumu yaptığı, merkezden fazla etkili olmadığını anlattık. Onların ortayla yapacağı oyunları oyuncularım kesti. Oyuncularım taktiksel anlamda benim senaryolarımı ve teorilerimi hayata geçirdiler. Teknik adamlar senaryo yazarlar, oyuncular oynar. Hepsini tebrik ediyorum. Hep birlikte başaracağız."

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise çok zorlu bir deplasmanda oynadıklarını söyledi.

Altıparmak, maçın ilk yarısında Bursa ekibinin daha etkili olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belki oyuncu bazında genç oyuncular vardı, ama müthiş taraftar desteği vardı. Özellikle maçın ikinci yarısında istediğimizin tersi oyun oynandı. Rakip koşan ve genç takımdı. Biz onlara karşı aynı mücadeleyi veremedik. Bu ligde koşmazsan, mücadele etmezsen puan alamazsın. Maçın ilk yarısında Bursaspor, daha çok isteyen, önde baskı yapan, ikili mücadeleleri kazanan takımdı. Çıkarken kaptırdığımız topla gol yedik. İkinci yarı çift santrfora döndük. İki forvetle, rakibin alanına yıkıp, orada oynamak istedik. İkinci yarı daha iyi oynamaya başladık. Beraberliği yakalayabilirdik. Pozisyonu bulduk ama atamadık. İkinci golü yedikten sonra iki santrforla devam ettik. 2-1'i yakaladıktan sonra oyun üstünlüğü bizdeydi ama o golü atamadık. 10 kişi kaldıktan sonra Burhan'ın vurduğu kafa gol olsa maç berabere bitebilirdi."

- "Bursaspor'un bütün gençlerine bayıldım"

Bursaspor'un gençlerine beğendiğini belirten Altıparmak, "Bursaspor'un bütün gençlerine bayıldım. Çok iyi oynadılar. Gençlerin hep böyle oynamasına çok seviniyorum. Genç futbolculara Türk futbolunun çok ihtiyacı var." dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 02:04
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