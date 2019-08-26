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Maçın ardından

- Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı:"Son dakikada attığımız golle hak ettiğimiz 1 puanı aldığımızı düşünüyorum"- "Seri'nin kırmızı kart görmesinden sonra top bizde daha fazla kaldı. Bunun avantajını kullandık. Maçtan 1 puanla ayrıldığımız için mutluyuz"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 00:57
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı, 1 puanı hak ettiklerini söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 34 yaşındaki file bekçisi, sahasında uzun zamandır yenilmeyen güçlü bir takımla karşılaştıklarını belirterek, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Galatasaray, lige mağlubiyetle başladı. Müsabakada kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. İkinci yarı çok geri çekildik, pozisyonlar verdik ve neticesinde golü de yedik. Ancak son dakikada attığımız golle hak ettiğimiz 1 puanı aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Maça iyi başladıklarını ve ilk bölümde arka arkaya 3-4 korner kullandıklarını kaydeden Serkan, "Galatasaray, ikinci yarıda yaptığı baskıyla bizi kendi sahamıza yasladı. Ancak Seri'nin kırmızı kart görmesinden sonra top bizde daha fazla kaldı. Bunun avantajını kullandık. Maçtan 1 puanla ayrıldığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Serkan Kırıntılı, son olarak Konyaspor ile sözleşmesini bir sezon daha uzatma konusunda prensipte anlaştığını ve yakın zamanda resmi imzayı atacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 00:57
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Konyaspor
  4. Maçın ardından
  5. Serkan Kırıntılı
  6. SÜPER LİG

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