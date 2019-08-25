



TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Paramız bitti. Transfer falan yok. Elde iki futbolcu var. Bunların içerisinden çıkartıp yolumuza devam ederiz." dedi.

Ağaoğlu, 2-1 galip geldikleri Yeni Malatyaspor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavili kulübün başkanı, önemli 3 puan aldıklarını belirterek, "Malatyaspor sezonu bizden iki hafta önce açtı. İyi bir hocaları ve iyi bir takımları var. Her şeye rağmen 90 dakika boyunca 2-0 öndeyken 3-0'ı yapacakken 2-1 biten bir maç oldu. Netice itibarıyla kazandığımız bir maç." diye konuştu.

Çok zor bir periyottan geçtiklerini ifade eden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

" Avrupa ve lig maçlarına baktığımızda iyi takımlarla oynuyoruz. Yorumlara baktığımızda iyi oynamadığımız söyleniyor. O zaman bu maç bir kez daha seyredilsin, derim. Bu takımlar savaşıyorlar. Daha oturmamış takımlar var. O yüzden alınmış 3 puan her şeyden daha değerlidir. Bunun böyle değerlendirilmesi lazım. 20 haftadır yenilmeyen bir takımız. Bu da önemli. Bu takımı yenmek kolay değil, anlamına geliyor. İlerleyen haftalarda şans faktörünün yanınızda olması lazım. Hakemlerin bazı pozisyonları çok iyi süzmesi lazım. Ekuban'ın pozisyonu bana göre penaltı. Hakem neden VAR'a çağrılmadı. Bilemiyorum. Hakemlerin çok dikkatli olmaları lazım. Verilen bir emek var. Hakemin sahada adaletli olması lazım. Kritik pozisyonlarda VAR'ın yardımını almaları lazım. Kaçırdığımız penaltıların sayısı da az değil yani. Gün geçtikçe milli arada takım oturmuş ve yeni transferler tamamen kadroya adapte olmuş olacak. AEK maçını da geçersek hem Avrupa Ligi'nde hem ligde ilerleyen aylarda da kupada yolumuza devam edeceğiz. Kazanılmış bir 3 puan var ve herkes bunun keyfini yaşasın."

Başkan Ağaoğlu, Sturridge transferiyle ilgili olarak ise "Büyütülmesin, netice itibarıyla bir futbolcu transfer ettik. Ama geneline baktığımızda zaman 11-12 transferimiz var. Sturridge şu an hazır değil. Hazır olduğu zaman, hoca görev verdiğinde o da diğer oyuncular gibi mücadelesini verecektir." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, Sturridge transferinden sonra bordo-mavili kulüpte transferin kapanıp kapanmadığına ilişkin bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Transfer mi var? Beklentiler bir tarafta durmalı artık. Bu Trabzonspor Kulübü, takıma katkı yapacağına inandığımız oyuncuların transferini zaten yaptık. Sürekli bir transfer beklentisi içerisinde bu takımı yabancıya mı çevireceğiz diğer bazı takımların yaptığı gibi. Biz bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. 20 maçtır yenilmeyen bir takım var ve hala transfer beklentisi, 6 numara istiyorlarsa 8'den 2'yi çıkartırız olur 6. 52 futbolcusu olan bir takımdan bahsediyoruz. Burada seyirci ve camia desteği her şeyin önünde. Bu olmazsa olmazımız bizim. 6 numara deniyor. Geçen senenin orta sahasına bakar mısınız?. Okay Yokuşlu, Kucka, Onazi ve Sosa ama bu kadar kaliteli bir oyuncu topluluğunun başaramadığını... Bugün hala, eğer oynanan oyuna ve alınan sonuçlara baktığınızda bu takımın transfere ihtiyacı var deniyorsa, yok. Paramız bitti. Transfer falan yok. Elde iki futbolcu var. Bunların içerisinden çıkartıp yolumuza devam ederiz."