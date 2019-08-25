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Maçın ardından

- Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel:"İlerleyen haftalarda bu ligin iyi bir takımı olacağız"- Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut:"Rakip 10 kişi kalınca oyunun hakimiyeti tamamen bizim elimize geçti"

25 Ağustos 2019 Pazar 22:22
Maçın ardından


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig 2. hafta maçında konuk ettiği Hatayspor'a 4-0 mağlup olan Ekol Göz Menemenspor'un teknik sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, "Söylenecek bir şey yok, bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. İlerleyen haftalarda bu ligin iyi bir takımı olacağız." dedi.

Adıgüzel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarım saat içinde başa baş bir mücadele olduğunu ama gördükleri kırmızı kartın ardından her şeyin değiştiğini söyledi.

Bundan sonraki maçlara en güzel şekilde hazırlanacaklarını ifade eden Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Yanlış ve talihsiz bir kart gördük ve oyun dengemiz tamamen bozuldu. Zaten lige yeni çıktık, kadromuz belli. Eksik kalınca da oyun dengemiz bozuldu. Karşımızda güçlü bir rakip vardı, geçen yıl final oynamış, Süper Lig'in kapısından dönmüş Hatayspor. Kutluyorum. Söylenecek bir şey yok, bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. İlerleyen haftalarda bu ligin iyi bir takımı olacağız. Mutlaka eksiklerimiz var. Eksikleri tamamlamaya çalışacağız ve önümüze bakacağız."


- Hatayspor cephesi


Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise ilk hafta aldıkları galibiyetin ardından bu hafta da kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Rakiplerinin gördüğü kırmızı kartın maçın kırılma anlarından biri olduğunu vurgulayan Palut, şöyle konuştu:

"Maç çok zor başladı. Çok agresif ve diri bir takım, dönem dönem baskılarını kırmakta zorlandık ama bu bölümde bile Menemenspor takımına pozisyon vermedik. Rakip 10 kişi kalınca oyunun hakimiyeti tamamen bizim elimize geçti. İlk yarı bulduğumuz gol ve bulduğumuz pozisyonlar vardı. İkinci yarı Menemenspor oyunu çevirmeye çalışırken o boş alanları bulduk. İkinci yarı üç gol bulduk, kaçan pozisyonlar vardı. Bugün bizim adımıza kazanmak önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Menemenspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Oyunumuz iyiydi ama rakibin 10 kişi kalmasının etkisi var mı, tabii ki var. Daha çok çalışıp iyi gidişimizi sürdürmek istiyoruz."

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 22:22
  1. Ekol Göz Menemenspor
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