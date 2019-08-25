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Maçın ardından

- Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek:"Üç puanı aldığımız için mutluyuz"- Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri:"Ümraniyespor, hak ettikleri bir galibiyet aldı"

25 Ağustos 2019 Pazar 19:39
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, TFF 1. Lig'in 2. haftasında Giresunspor'u 4-1 yenerek üç puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşyürek, "Geçen seneden farkımız, ön tarafta oyuncu rotasyonumuz daha fazla. İki maçta attığımız 7 gol önemli. Sıcak bir havada oynadık. Üç puanı aldığımız için mutluyuz. İstanbulspor maçını kazanarak milli araya girmek istiyoruz. Milli arada da Beşiktaş ile hazırlık maçı oynayacağız." ifadelerini kullandı.


- Erkan Sözeri: "Çok çalışmamız gerekir"


Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Ümraniyespor'un karşılaşmayı hak ederek kazandığını dile getirdi.

İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını aktaran Sözeri, "Ümraniyespor, hak ettikleri bir galibiyet aldı. Çok koşup mücadele ettiler. Öncelikle onları tebrik ediyorum. Bu maçta hakem 4'lüsü ilk defa bu ligde görev aldı. Böyle devam ederlerse Süper Lig'e güzel bir hakem geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sahada varlık gösteremediklerini kaydeden Sözeri, şunları aktardı:

"Fiziksel olarak ve oyuncu kalitesi anlamında sahada hiçbir şey yapmadık. Yönetimimiz adına ve Giresunspor halkı adına utan verici oynadık. Çok çabuk ayağa kalkmamız lazım. Görüntümüz hoş değil. Bunları çözmemiz gerekir. Bunları çözüp çok çalışmamız gerekir. Oturup, konuşacağız. Takım halinde herkes kötü oynayınca kenarda 11 oyuncu değiştirme hakkımız olsa 11'ini değiştirirdik. Eğer bunun bir kabahatlisi varsa benim. Bu takımı ben kurdum. Oyun anlayışını biz veriyoruz. Bunu da düzeltecek de bendim. Bugün kötü başladık ancak telafi edip ayağa kalkarız."

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 19:39
  1. ahmet taşyürek
  2. Erkan Sözeri
  3. Futbol
  4. Giresunspor
  5. TFF 1. Lig
  6. Ümraniyespor

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