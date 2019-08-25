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Maçın ardından

Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan:- "Oyuncularıma çok teşekkür ederim"- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan:- "Maçın hakkı bence beraberlikti"

25 Ağustos 2019 Pazar 04:11
Maçın ardından

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, "Oyuncularıma çok teşekkür ederim." dedi.

Tandoğan, maçın ardından yaptığı açıklamada, ligin en iyi kadrosunu yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Takımının genç oyunculardan kurulu olmasına rağmen gösterdikleri hırs ve başarıdan memnun olduğunu ifade eden Tandoğan, "Çok zorluklar altında maddi manevi bir çok sıkıntıların olduğu bir süreç yaşadık." dedi.

Kampta altyapıdan 18'e yakın oyuncu seçtiklerini belirten Tandoğan, "Bunların içinde 17-18 yaşında daha bir tane topa vurmamış oyuncular vardı bu ligde. Ama benim kendi iç dünyamda inanmadığım hiçbir şeye adım atmam. Başaramayacağım hiçbir şeyin arkasında durmam. Odamda bir kağıt var. Bir gün sizle de paylaşırım. Skoru yazdım 2-1 diye. İnanmasaydım bunu yazmazdım." diye konuştu.

Oyuncularının çok zor bir maça çıktıklarını anlatan Tandoğan, şunları kaydetti:

"Oyuncularıma çok teşekkür ederim. Gencecik çocuklar bunlar. O kadar zor bir maça çıktılar ki aslında. Karşımızdaki rakip bu ligin en iyi kadrosu. Neler yapabileceklerini tane tane anlattım onlara. Genç oyuncularla çalışmanın şu avantajı oluyor. Sizin söylediklerinizi harfi harfine uyguluyorlar. İçerideki ağabeylerinin özverileri, maçı kazanma istekleri beni gerçekten çok mutlu etti. Taraftarımız belki 2-3 bin kişi vardı. Daha çok destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaman gelecek onlar bize destek olacaklar. Bu yüzden daha fazlasını istiyoruz. Bu çocuklarını bu desteğe ihtiyacı var. Buradan ileride milli takımı gidebilecek oyuncular var. Belki de Balıkesirspor'un hayatını kurtaracak oyuncu yetiştirirsem ne mutlu bana. Benim amacım Türk futboluna oyuncu yetiştirmek."

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan ise maç sonucu yaptığı açıklamada, Balıkesirspor'u galibiyetinden dolayı kutladı.

Haftalar ilerledikçe, birlikte oynadıkça daha iyi oynayan bir ekip olacaklarına inandıklarını kaydeden Bayarslan, şöyle konuştu:

"Geçen seneden 6-7 kişi farklı bir kadromuz var. 37. dakikada kaptırdığımız bir topla 1-0 geride kapattık devreyi. İkinci yarıda planlarımız golü bulup galibiyet üzerine gitmekti. İyi de başladık oyuna pozisyonda bulduk ama gol geciktikçe oyuncularımızda telaş oldu. 77'de kontradan yine golü yedik. Bunu hiç beklemiyorduk. Geçen haftada 2-0 geriye düştükten sonra daha iyi oynadık. Bugünde 2-0'dan sonra baskıyı arttırdık. Direkten dönen topumuz oldu. Son dakikalarda 2-1'i yakaladık. Golden sonrada pozisyonlar yakaladık. Maçın hakkı bence beraberlikti."

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 04:11
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