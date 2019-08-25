ANTALYA (AA) - Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "İkinci yarıda daha iyi bir oyun oynadık, defansta kontrollüydük. Yakaladığımız pozisyonları çok iyi değerlendirdik. 3 gol daha atarak maçı haklı olarak 4-1 kazandık." dedi.

Bulut maçın ardından yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçını kazanmayı başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın kolay olmadığını belirten Bulut, "İlk yarı 1-0 öne geçtik ama pozisyonlarda acele ettik ve bunun neticesinde de kaptırdığımız bir topla kontra ataktan gol yedik. Zaten Kasımpaşa çok iyi çıkan bir takım. Nitekim golü de öyle yedik. İkinci yarıda daha iyi bir oyun oynadık, defansta kontrollüydük. Yakaladığımız pozisyonları çok iyi değerlendirdik. 3 gol daha atarak maçı haklı olarak 4-1 kazandık." ifadesini kullandı.



Ligdeki ikinci maçlarında da galip gelerek yollarına devam ettiklerini anlatan Bulut, galibiyetlerde herkesin mutlu ve neşeli olduğunu ifade etti. Ancak 4-1 galibiyete rağmen ufak tefek hataları görmeleri gerektiğini de kaydeden Bulut, "Çünkü her hafta üzerine koymamız gerekiyor daha az hata yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda bunu daha iyi düzeye getirerek minimum hata ile yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

Sahalarında yaptıkları maçın futbol oynamaya çok elverişli olduğunu aktaran Bulut, "Yaşımız 44 olmazsa biz de oynardık. Taraftar da muhteşemdi. 1-1 olunca da takımı desteklediler. Takımın 12. oyuncusu oldular. İnşallah bu şekilde devam ederiz." dedi.

Gazetecilerin haftaya eski takımıyla yapacağı maçı hatırlatması üzerine Bulut, Malatya'da 2 yıl çok güzel bir süreç geçirdiğini belirtti. Başarılı bir 2 sezondan sonra bu karşılaşmada biraz duygusallık yaşayacağını aktaran Bulut, "Sonuçta şuan Alanyaspor için çalışıyoruz. Her şeyimizi Alanyaspor için yapacağız. İnşallah haftaya oraya gittiğimizde mutlu bir şekilde döneriz." değerlendirmesinde bulundu.

- Kasımpaşa cephesi



Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise rakip takımı aldığı galibiyetten dolayı kutladı. Özdeş, kendileri için üzücü bir gece olduğunu belirterek, "Oyunun ilk bölümünde daha doğru topa sahip olan, daha doğru oynayan takımdık. Daha sonra ilk yarının ikinci bölümünde çıkarken kaybettiğimiz toplar, önde tutamadığımız toplar, kalemize atak olarak dönmeye başladı. Çünkü ön oyuncuları hızlı, becerikli oyuncular. Belki çıkarken doğru yerleşemediğimiz savunma pozisyonunda geriye düştük ama geçtiğimiz haftada olduğu gibi bireysel beceriyle hemen beraberliği yakaladık." açıklamasını yaptı.

İlk yarının son bölümünde Alanyaspor'un ataklarının fazlalaştığını dile getiren Özdeş, ikinci devreye daha iyi başlayan taraf olmalarına rağmen Alanya'nın etkin olmadığı dakikada gol bulduğunu belirtti.

Gol sonrası oyuncu değiştirmeyi düşündükleri bir anda skorun 3-1'e geldiğini aktaran Özdeş, "O dakikadan sonra 'oyunu tekrar döndürür müyüz?' diye değişikliler yaptık. Koita'nın ayağında yaşadığı problemin ardından oyun dışına çıkmasıyla Alanya takımı bilhassa ikinci yarı, gollerin getirdiği coşkuyla daha istekli daha coşkuluydu. Sonuçta bugün üretken olamamak, önde top tutamamak buna neden oldu, diye düşünüyorum." dedi.

Takımda bazı oyuncuların ilk kez birlikte oynadığını ifade eden Özdeş, "Ligin ilk haftalarında bu dalgalanmaları yaşamak çok doğal. Şimdi hemen başımızı kaldırıp önümüzdeki hafta kazanarak coşku düzeyimizi yukarı çıkarmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirebilecek güçte takımım var." şeklinde konuştu.