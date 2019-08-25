0553 313 94 23

Maçın ardından

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal:"Bu sene sonucu belirleyen Fenerbahçe olacak"

25 Ağustos 2019 Pazar 00:41
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçtan sonra, "Bu sene sonucu belirleyen Fenerbahçe olacak." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında Yanal, kötü bir futbol ortaya koymalarına rağmen kazandıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"Kazandığımız için mutluyuz ama oynadığımız oyunu beğenmedim. Oyundan sorumlu olan benim. Kötü oynadığımızda sorumluluğu üstleneceğim. Kötü oyunun sorumlusu olarak kazandığımız için mutluyum. Birlikte oynadık. Birlikte sevindik, birlikte üzüldük. Her zaman pozitif futbol olmayacak. Takım golüyle galip gelmek ayrıca güzel. Bunu oyunun tamamına yaymamız gerekiyor. Taraftarımızla yönetimimizle birlikte yürüyeceğiz. Bu birliktelik sonuç olacak. En son sözü biz söyleyeceğiz."

Takımın bütün oyuncularının değerli olduğunu aktaran Yanal, şampiyonluk yolunda mazeretlerinin olmadığını vurgulayarak, "Birlikte hareket edeceğiz. Bu birliktelik size son dakikada maç kazandırır, kalenizi kapatır. Bu sene sonucu belirleyen Fenerbahçe olacak. Bu sıkılıkta bir takımız. Bütün kötü oyun benim, pozitif olan her şey futbolcuların ve bizi yönetenlerin. Hiçbir çekincemiz yok şampiyonluk yolunda, hiçbir korkumuz da yok. Duruşumuz belli. Fenerbahçe çekincesi olmayan bir takımdır. Sonuna kadar transfer için yönetim çalışıyor. Başkanımızın verdiği takvim önümüzdeki hafta dolacak. Sonuna kadar biz bu takımla mücadelemizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı 2013-2014 sezonun ilk haftasında Konyaspor'a 3-2 kaybettikten sonra "Biz şampiyon olacağız." sözü hatırlatılması üzerine Yanal, "Güzel gidiyoruz. O zaman ben söylemiştim, şimdi siz söyleyin. Ben bunu başka bir cümleyle söyledim, sonucu biz belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 00:41
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Medipol Başakşehir
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğünde maganda kurşunu isabet eden kişi hayatını kaybetti
    1. Düğünde maganda kurşunu isabet eden..
    2. Ersun Yanal: “Ligde son sözü biz..
    3. Okan Buruk: “Kazanma alışkanlığını..
    4. Maçın ardından
    5. Emniyet Genel Müdürü Aktaş’dan Özel..
    6. İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
    7. Maçın ardından
    8. Ahırda ölü bulunan kadının eşi..
    9. Hababam Sınıfı oyuncusu hayatını..
    10. Aksaray’da düğün evinde havai fişek..
    11. BBP Genel Başkanı Destici: “(Emine..
    12. Altınordu - Fatih Karagümrük maçının..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un..
    14. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    15. Düğünde maganda kurşunu 1 can aldı
    16. Şam'a hava saldırısı!
    17. Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı çift..
    18. Medipol Başakşehir puanla tanışamadı
    19. Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangın..
    20. Fenerbahçe, 3 puanı uzatmada aldı
    21. Kayalıklardan denize atlayan genç..
    22. Ali Koç stattan mutlu ayrıldı
    23. Söke’deki yangın korkuttu
    24. İran'da yolsuzlukla mücadele
    25. TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 -..
    26. Bisiklet: Türkiye Şampiyonası 3. Etap..
    27. Futbol: TFF 1. Lig
    28. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Ağustos 2019
    29. Futbol: Süper Lig
    30. Süper Lig: Alanyaspor: 4 - Kasımpaşa:..
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Kültür ve Turizm Bakanı'nın Genel Müdür olarak atadığı Nalan Apa'dan Çavuşoğlu'na ağır hakaret!
    Kültür ve Turizm Bakanı'nın Genel Müdür olarak atadığı Nalan Apa'dan Çavuşoğlu'na ağır hakaret!
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Sol medya Ahmet Gülümseyen'in 'dövme' uyarısından rahatsız oldu
    Sol medya Ahmet Gülümseyen'in 'dövme' uyarısından rahatsız oldu

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Esed'in danışmanından küstah tehdit! 'Türk noktalarını imha edebiliriz'
    Esed'in danışmanından küstah tehdit! 'Türk noktalarını imha edebiliriz'