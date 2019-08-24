



ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, Süper Lig'in 2. haftasında 1-1 berabere sona eren İstikbal Mobilya Kayserispor maçında istedikleri futbolu sergilediklerini söyledi.

Karşılaşma sonrasındaki basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erkan, "Konyaspor beraberliği sonrasında moralli bir hafta geçirdik. İstediğimiz futbolcu büyük ölçüde oynadık. İkinci golü bulma isteğimiz vardı. Bu olmadı. Hakem hatasıyla..." diye konuştu.

Kulüplerin borçlarının yapılandırmasıyla ilgili görüşlerini de açıklayan Adnan Erkan, şunları kaydetti:

"İki aydır birçok kulübün borçlarıyla ilgili yapılandırmaya gidildi. Bizim de beklentilerimiz var. Bu konuyu çözemedik. Transfer için oyuncularla temastayız. Biz mevcut oyuncularla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu konuda ne yapılacaksa yapılsın istiyoruz. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Transferin son gününe kadar kadro derinliği oluşturmak istiyoruz."





- Kayserispor cephesi





İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ilk yarıyı önde bitirerek içeri girmeleri gerektiğini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Türk futbolunun ortak bir sorunu olduğunu, bunun başında ekonomik nedenlerin geldiğini anlatan Karaman, "Bugünkü maç içinde yaşadıklarım var. 16-19 yaş grubu oyuncularım var. Faul aldı, o faul gol oldu. İlk yarı skoru alıp içeri girmemiz lazımdı. 1-0 mağlup duruma düştük." dedi.

Karşılaşmada oyuncu değiştirmenin zorluğuna dikkati çeken Karaman, "O kadar zor ki. Ankaragücü'nün geçen sene kadrosundan iki kaybı var. Biz yeni bir kadro kurduk. Üç oyuncu daha geldi. Takımlar 5-7 hafta arası hazırlık kampı yapıyor. Bu kampın amacı takımı lige hazırlamak. Türkiye'de hangi takım komple bir takımla kampa gidiyor?" ifadelerini kullandı.

"Bu sene bir takım düşsün" fikrini ortaya atan tecrübeli teknik direktör, "Yine üç takım çıksın, yirmi takım olsun. Her teknik adam 17-18 yaşındaki bebeleri oyuna sokar. Parayla kimse şampiyon olamıyor. Mağlup bitirsek 'neden onu soktun' derler. Bir takım düşecekse genç oyuncuları oynatır. Bu transferler yapılmasa baskı altındayız. Futbol, ekonomi anlamında iyi durumda değil. İki sene sonra ne olacak?" şeklinde görüş belirtti.

Hikmet Karaman, "İlk devre bakıyorsun rakibimizin de Aydın'ın olduğu pozisyonlarda genç oyuncuyu alıp oynatacaksın ama yapamıyorum. Bir takım düşerse ekonomisi ve lisansı olmayan kulüpler rahatlık yaşar. Ankaragücü neden lisansları çıkaramıyor? Biz de zor çıkardık. Kulüpleri nasıl kurtaracağız?" diyerek sözlerini tamamladı.



