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Maçın ardından

- Galatasaraylı futbolcu Marcao:"Zor bir maç oldu. İstediğimiz performansı tam anlamıyla gösteremedik ama yolun başındayız. Hazırlık kampı yeni başladı. İyi bir kamp geçiriyoruz"

19 Temmuz 2019 Cuma 21:37
Maçın ardından


INNSBRUCK (AA) - Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, iyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini belirterek her geçen gün daha iyi olacaklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, Almanya'nın Leipzig takımıyla yaptığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti.

Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Marcao, "Hazırlık kampındaki ilk maçımızı zorlu bir rakibe karşı oynadık. Zor bir maç oldu. İstediğimiz performansı tam anlamıyla gösteremedik ama yolun başındayız. Hazırlık kampı yeni başladı. İyi bir kamp geçiriyoruz. İyi oynadığımız, oyunu domine ettiğimiz ve pozisyonlar bulduğumuz anlar da oldu ama ne yazık ki kaybettik. Her geçen gün, antrenman ve hazırlık maçında daha iyi seviyeye ulaşacağız." diye konuştu.

Yeni transferlerden Nijeryalı genç stoper Valentine Ozornwafor'u değerlendiren 23 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray gibi büyük bir camiaya geliyorsanız mutlaka orayı hak ettiğiniz ve kaliteniz olduğunuz için geliyorsunuzdur. Kendisi de kaliteli bir oyuncu ve mutlaka bize faydası olacaktır. Ahmet, Luyindama ve benim için de aynı şeyler geçerli. Tek yapmamız gereken bu formayı en iyi şekilde terletebilmek ve kulübe hizmet edebilmek. Hocamız da bize güven veriyor. Onun verdiği güven ve takım içi rekabetle daha iyi olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 21:37
  1. Avusturya
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Hazırlık maçı
  5. Innsbruck
  6. Leipzig
  7. Marcao

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