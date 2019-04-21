



ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, "Final dediğimiz paslarda son vuruşlardaki eksikliklerimiz belki de maçı kazanmamıza engel oldu." dedi.

Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, böylesi bir derbi maçı her iki takım olarak bir üst ligde oynamayı çok istediklerini belirtti.

Maçtan önce Adana Demirspor'un en iyi olduğu bölgelerde kendilerinin sıkıntılar yaşadığını anlatan Arın, şunları söyledi:

"İlk devre Adana Demirspor maça çok hızlı başladı. Bizim eksik olduğumuz bölgede havadan çok iyi geleceklerini tahmin ettiğimiz şeyleri yapmaya başladılar. Ama bizim sıkıntılı olduğumuz yerdeki oyuncuların inanılmaz oyunuyla çok net olmasa da rakibe ilk yarıda pozisyon vermeden bitirdik, diyebiliriz. Derbiye yakışan şekilde mücadele oldu. Rakibin son 20 dakika 10 kişi kalması bizim biraz daha topla oynama şansımızı artırdı ama bizim zaten en büyük sıkıntımız olan final dediğimiz paslarda son vuruşlardaki eksikliklerimiz belki de maçı kazanmamıza engel oldu."





- Özat: "İlk yarıda daha net pozisyonlara giren taraf bizdik"





Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, derbiye yakışacak güzellikte ve centilmenlikte bir maç olduğu için iki takım oyuncularını da kutladı.

İki takımın da maçı koparabilecek oyun oynadığını ifade eden Özat, şunları söyledi:

"İlk yarıda daha net pozisyonlara giren taraf bizdik. İkinci yarı kontratak yapmalarına müsaade ettik. Bu da son 20 dakika eksik oynamamızdan kaynaklandı. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Hala geldiğimizden bu yana ligin belki de en az gol yiyen takımıyız en çok koşan takımıyız. Dolayısıyla rakip puan kaybetti, biz de puan kaybettik. Bundan sonra herkesin maçı zor. 12 puan var ortada. İlk antrenmandan itibaren ayağa kalkmalıyız, diye düşünüyorum."



