



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldıkları ilk maçta, son pas tercihlerini doğru yapamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, maçta kanatları iyi kullandıklarını anlatarak, "Sonuçlandırmayı, son pas tercihini doğru yapamadık. Doğru ortalar da yapamadık. Gelen ortalarla da maalesef topla buluşamadık. Her türlü varyasyonu denedik. Karşımızda da defansı çok iyi yapan bir takım var." dedi.

Fatih Terim, düzenli olarak forma şansı bulamayan Emre Akbaba'nın ağır bir sakatlıktan çıktığını vurgulayarak, "Emre ağır bir ayak kırığı geçirdi. Emre'yi kazanmak için uğraşıyoruz. Hem fiziksel hem de maç adaptasyonu olarak zamana ihtiyacı var. Onu kazanmak için her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Fernando Reges'in de bu sezon sakatlıklarla boğuştuğunu aktaran Terim, "Biz de o mevkide zaman zaman Donk zaman zaman da Fernando ile oynuyoruz. Ben de 11'lerin fazla değişmemesini istiyorum. Bazı oyuncularımızın geçmişte de bugün de sakatlık yaşama sıkıntısı var. Sezonun bitmesine 8-10 maç kaldığı ortamda en iyi verimi almaya çalışıyoruz. Bunların hepsine mayıs sonu bakmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcuları Christian Luyindama'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonu net izleyemediğini anlatan Terim, "Bana pek öyle gelmedi ama belki de öyledir. Ancak enteresan olan bir şey var. 31. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun sarı kartan sonra alkışı var. Hocalar görmediğini söylüyorlar. Halbuki görmek için oradalar. Görmek için Riva'da bir oda var. Burada dördüncü hakem var. Yani Luyindama hak etmişse atılacak ama Evkur Yeni Malatyaspor ile ligde oynadığımız ilk maçta da Mariano dokunmadan bir sarı kart yemiş ve cezalı olmuştu." şeklinde görüş belirtti.

Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı taraftarlardan maç içinde futbolculara tepki göstermemelerini rica etti.





- "Hepimize bir rahatsızlık verecektir"





Fatih Terim, Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda başkan Mustafa Cengiz yönetiminin idari yönden ibra edilmemesinin takımı etkilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Muhakkak oyuncalara, hepimize bir rahatsızlık verecektir. Özellikle oyuncu tarafında bir endişe ilk başlarda söz konusu oldu. Daha sonra yönetimimiz gerekeni yaptı. Galatasaray'ın iç meselesi olan bu konuda teknik adam olarak açıkçası medya aracılığıyla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü Galatasaray'ın iç meselelerini basın aracılığıyla konuşan biri değilim. Dolayısıyla bu işlere çok fazla girmek istemiyorum."





- "Konuştuğumuz zaman ağır ceza yiyoruz"





Fatih Terim, Luyindama'nın cezalı olması dolayısıyla ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında stoperde kime görev vereceğine yönelik bir soruyu, şöyle yanıtladı:

"Ahmet de Semih de var. Son bir tercihimiz Donk da olabilir. Sonra karar vereceğim. Evkur Yeni Malatyaspor ile bu hafta ligde yapacağımız maçta Ndiaye de yok. Bursaspor maçında bize verilen 6 sarı kart var. Kimse değinmedi. Biz bu sene kırmızı görmeye, olmayan sarıyı görmeye alışkınız. Herkes biz yokken atıyor, tutuyor da... Çok da konuşmak istemiyorum çünkü konuştuğumuz zaman ağır ceza yiyoruz. Herkesin mutlaka sıkıntısı vardır ama yarı final ya da final maçlarında 'pardon' olmaz, 'görmedim' hiç olmaz. Görmediysen şampiyonluğum mu gitsin? Ancak namusluca, dürüstçe çocuklarıyla beraber iki teknik direktörle fotoğraf çektiren hakemi gebertiyorsunuz. Türkiye'nin en yetenekli hakemlerinden birini. Ona onu yapmakla herkese hakaret ediyorsunuz. Allah'a şükür biz hayatımızda kimseden bir şey istemedik."





- "Bu iş böyle gitmez"





Fatih Terim, kulüplerin yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle Süper Lig ile Avrupa'nın önde gelen ligleri arasındaki makasın giderek açıldığını dile getirerek, "Bu iş böyle gitmez. Sadece kendi kulübüm için değil. Galatasaray için sorduklarında 'Bu ekonomik ortam böyle gitmez.' diyorum. Her kulüp önce bütün dinamikleriyle kendi içerisinde oturup durumu samimi ve ciddi bir şekilde tartışmalıdır. Ben böyle gitmeyeceği inancını taşıyorum." diye konuştu.

Kulüplerin sorunları kendi içerisinde konuşması gerektiğini vurgulayan Terim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray bu problemleri kendi içinde konuşuyorsa niye başkası bilsin. Naklen yayın nedir yani. Galatasaray kendi meselelerini kendi içinde konuşmalıdır. O zaman konuşma sayısı da azalır. Kimse evine televizyonda 'beni gör' diye randevu da vermez. İşin ekonomisi, tekniği, idari kısmı konuşulur. Bütün kulüplerde bu tip yetenekli insanlar var. Ortaya bir çözüm konulur ve oraya doğru gidilir. Her ay 7-8 milyon avroya ihtiyacınız var. Bu arada da çok önemli bir cümle var. Böyle büyük kulüpler de küçülerek büyüyemez. Onun için bir formül bulmak zorundasınız. Bu da artık gerçekçi olmak zorundadır. Birbirimizi idare etme zamanı geçti. Kendi kulübüm adına söylüyorum, her şeyi paylaşmak lazım. Teknik adamlık şapkam olmasaydı genel kurulda 10 dakika konuşmayı çok isterdim. Şablonlar çok güzel ama işin gerçeği şudur; böyle gitmez. Yoksa Avrupa ve dünya ile makas gitgide açılacaktır."



