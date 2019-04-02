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Maçın ardından

- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:- "Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmiş olsaydık, bugün buradan 2-0 ile ayrılmış olurduk"

02 Nisan 2019 Salı 23:04
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları ilk maçta yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, Galatasaray karşısında iyi bir mücadele sergilediklerini belirterek, "Futbolcularımı verdiğim taktiği en iyi şekilde uyguladıkları için tebrik ediyorum. Bugün burada üzülmemiz lazım. Kalemizde hiçbir pozisyon vermedik. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmiş olsaydık, bugün buradan 2-0 ile ayrılmış olurduk. İyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. İnşallah sahamızda bulduğumuz pozisyonları daha iyi değerlendirip, finale adımızı yazdırırız." diye konuştu.

Erol Bulut, devre arası transferinin son gününde renklerine kattıkları Aboubakar Kamara'dan sakatlıklar nedeniyle şu ana kadar istedikleri karar yararlanamadıklarını anlatarak, "Bundan sonraki haftalarda bize yararlı olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bulut, Adem Büyük'e yönelik tepkilerle ilgili bir soruyu, "Adem Büyük tecrübeli bir futbolcu. Kasımpaşa ve Beşiktaş'ta top koşturdu. Maalesef rakip taraftar Adem Büyük'ün üzerine fazla oynuyor. Ligde en çok faul yapılan futbolculardan biri. Hakemlerimiz de kendini fazla attığından dolayı zaman zaman faul vermiyorlar. Adem ile hep iletişim içindeyiz. Adem, her zaman bu takıma yararlı bir futbolcu. Ondan sonuna kadar yararlanacağız." şeklinde yanıtladı.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 23:04
  1. Erol Bulut
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Ziraat Türkiye Kupası

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