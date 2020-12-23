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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu: "Bize, Türk futboluna ve aklı başında olan herkese göre utanç gecesini hep beraber yaşamış olduk" - "Kötü bir deneyim oldu bizim ve Türk futbolu için. Utanç duyduğumuz bir davranış"

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:28:49 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararlarla maçın önüne geçtiğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, teknik direktör Okan Buruk'un kırmızı kart görmesi nedeniyle yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu katıldı.

Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek'e sert eleştirilerde bulunan Saraloğlu, "Bize, Türk futboluna ve aklı başında olan herkese göre utanç gecesini hep beraber yaşamış olduk. Maçı konuşmak ve teknik analiz yapmak isterdim ama bunu ilgili yorumcu ve gazetecilere bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Hakemin verdiği kararlarla maça etki ettiğini savunan İrfan Saraloğlu, şunları söyledi:

"Golümüz ağır geldi galiba. Sonrasında ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Skrtel'e göstermesi gereken kartı Rafael'e gösteriyor. Sakin şekilde uzaklaştırması gerektiğini düşünen Okan Buruk'u ihlalle suçlayarak ona kırmızı kart gösteriyor. Aynı saniye içinde 2 sarı kartı Rafael'e gösteriyor. Rafael'in pozisyonda hamlesi var ama vuran o değil. VAR'a çağrılmıyor. VAR'a çağrıldığında da bir şey ifade etmedi. Luiz Gustavo'nun yaptığı hareket. Bütün futbol adamları bunun kırmızı kart olduğunu bilirler ve görürler. Sadece bunu maçın hakemi görmedi.

Hakem maçın önüne geçti. Sansasyonel bir davranıştı hakemimizin yaptığı. Bütün Avrupa bu maçı veriyordu. Kötü bir deneyim oldu bizim ve Türk futbolu için. Utanç duyduğumuz bir davranış. Benim kanaatim şudur ki hakem maçı bitirmeyi bile beceremedi. Uzatma 5 dakika veriyorsunuz, 10 dakika verin de 5-1, 6-1 veya 7-1 olsun. Kime yaranmaya çalışıyor? Hiç kimsenin senin iyiliğine ihtiyacı yok. Geçen sezon biz şampiyon olduk. Geçen sezon 2 maçta da Fenerbahçe'ye yenildik, tebrik ettik. Fenerbahçe'nin bu tür yanlı yönetime ihtiyacı yok. Kınıyorum hakemi. Dördüncü hakemi de kınıyorum, hocamızın atılmasına neden olan kendisi."

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