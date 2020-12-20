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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: "Bu galibiyet üst sıralara doğru tırmanışımızın umarım başlangıcı olacak" - Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü: "Hakem maçı biraz gerdi. Yanlış kararlar oyuncularımızı gerdi. Gidişatı etkileyen bir karar. Böyle kararları doğru vermek lazım"

Yeniakit Publisher
2020-12-20 16:55:00 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, üst sıralara yükselmek adına önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Uçar, takımının altı maç sonra sahasında kazandığını aktardı.

Recep Uçar, maça farklı bir diziliş ve anlayışla çıktıklarının altını çizerek, "Sahamızda altı maç sonra kazandığımız için mutluyuz. Çok değerli bir galibiyetti. Üçüncü bölgede topa biraz daha sahip olabilen teknik kapasitesi yüksek oyuncularla maça başlamıştık. Kazandığımız penaltıyı Boluspor maçında olduğu gibi değerlendiremedik. Bu takımın üzerinde olumsuz etki bıraktı. Maçın 60. dakikasından sonra oyunu domine etmeye çalıştık. Golü bulduk ve skoru korumayı başardık. Bu galibiyet üst sıralara doğru tırmanışımızın umarım başlangıcı olacak." diye konuştu.


- Semih Özü: "Hakem maçı biraz gerdi"


Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, maçın hakemini eleştirerek verilen kararların mücadelenin gidişatını etkilediğini söyledi.

Semih Özü, Ümraniyespor'dan daha iyi oynadıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Rakibin ilk şutu gol oldu. Oyuncular arasında gerginlik yoktu. Hakem maçı biraz gerdi. Yanlış kararlar oyuncularımızı gerdi. Maçın 60. dakikasına kadar üstünlük bizdeydi. Olmayan bir penaltı, çok ağır bir karar. Oyuncumuz arkadan gelen oyuncuyu görmedi. Mesafe çok yakındı. Belki sarı karttı ama kırmızı kart çok ağırdı. Gidişatı etkileyen bir karar. Böyle kararları doğru vermek lazım. Orta hakemin kararı yanlıştı. Bizi etkiledi."

Oyuncularının performansının ümit verdiğini anlatan Özü, "Uzun bir aradan sonra lige döndük. Adanaspor'a yakışır bi şekilde mücadele edeceğiz. Rakibimize başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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