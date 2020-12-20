ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldıkları derbiyi kazanmayı hak ettiklerini ancak sahadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Maçı kazanmayı hak etmiştik. Bulduğumuz pozisyonlar var. Savunmada tek pozisyon verdik ve gol oldu. İki camiayı da kutluyorum. Hakemleri de iyi yönetiminden dolayı tebrik ederim. Ankara derbisine yakışan bir maç oldu. İstek, arzu her şey vardı." ifadelerini kullandı.

Transfere ihtiyaçları olduğunu anlatan Kaplan, "Elimize genç bir jenerasyon var. Devre arasında transfer yapmamız lazım. Özellikle üçüncü bölgeye lazım. Savunma ve orta saha transferi de gerekir. 4 transfer yapabiliriz. Lig bir maraton olduğu için kadroyu geniş tutmak lazım." diye konuştu.





- Dalcı: "Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk"





MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, 1-0 geriden gelerek bir puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Derbiye çok iyi hazırlandıklarını anlatan Dalcı, şunları kaydetti:



"Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk. Sevindirici olan şey, geriden gelip 1 puan kazanmak. Bir kimlik kazandık, bir oyun anlayışımız var. Artık sahada kaybetmeyi kabul etmeyen bir karakter var. Emin adımlarla ilerlediğimiz açık açık gözüküyor. Hafta boyunca gerçek anlamda iyi hazırlandık. Öz eleştiri yapacak olursak ilk yarı ve ikinci yarıya 10-15 dakika iyi başlayamadık. Önemli olan negatif durumu pozitif duruma getiren karakterin sahada olmasıydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Puan puandır. Konum itibarıyla alacağımız her puanın kıymetini lig sonu göreceğiz. Gönül 3 puan isterdi ama bazen nasip, kısmet olmuyor."







