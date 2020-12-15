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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: - "Bazı insanların hayatta hep imtihanları olur, bizimki de Suat Arslanboğa ile herhalde" - Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: - "Ortaya koyduğumuz oyun ve mücadele adına da gelecekte camiamızı, taraftarımızı umutlandırmak istiyorduk, bunu bugün başardık"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 22:31:29 -
Maçın ardından

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'de 12. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor'a 3-1 yenilen Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Bazı insanların hayatta hep imtihanları olur, bizimki de Suat Arslanboğa ile herhalde." dedi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmaya istedikleri gibi başlamadıklarını söyledi.

Üç tane yenilmemesi gereken gol yediklerini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Maçta hep dönmeye çalışıyoruz, ilk gelen topun da gol olması iyi olmadı. Yediğimiz o kadar kötü gole rağmen reaksiyon göstererek 90. dakikaya kadar mücadele etmeye ve ayakta kalmaya devam ettik. Takımımda reaksiyon var, en önemli şey de bu. Bunun üstüne biz çok kolay bir şekilde takım inşa ederiz. Ümidimi koruyorum, gelecek adına da güvenle bakıyorum. Bu reaksiyon bizim hocalar olarak görmemiz gereken en önemli etkendir. Maçı maalesef futbolcular yönetti, hakem yönetmedi. Otoritenin olması gereken yerde otorite yoktu. Bazı insanların hayatta hep imtihanları olur, bizimki de Suat Arslanboğa ile herhalde. Benim bir türlü yıldızım barışmadı, hoca tarafından hep haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. İnşallah bu son olur."


- Sağlam: "Takımımı tebrik ediyorum"


Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da Menemenspor ve Bursaspor maçlarındaki puan kayıplarından sonra bu karşılaşmanın kendileri için daha da önem kazandığını vurguladı.

Sağlam, hem Menemenspor hem de Bursaspor maçlarında 20'ye yakın net pozisyonlarının olduğunu belirterek, "Bugünkü karşılaşmaya oyuncularımızı hazırlamak, moral bozukluğundan çıkarıp maça motive edebilmek gerçekten bizi uğraştırdı. Bugün gördük ki oyuncularımız o moral bozukluğunu bir kenara atıp sorumluluk aldı ve karakterli insanlar gibi hareket ederek, iyi mücadele ederek futbol oynadılar." diye konuştu.

Böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğu için kendisini şanslı hissettiğini anlatan Sağlam, şunları kaydetti:

"Takımımı tebrik ediyorum. Puan kayıplarından sonra hem bu maçı kazanıp birkaç basamak yukarı çıkmak hem de ortaya koyduğumuz oyun ve mücadele adına da gelecekte camiamızı, taraftarımızı umutlandırmak istiyorduk, bunu bugün başardık. Şimdi önümüzde 3 önemli karşılaşma var. Bu üç maçta 9 puan alıp inşallah ligin ilk devresini ya 1. ya da 2. bitirme şansını elde edeceğiz. Bundan sonraki hedefimiz Boluspor maçını kazanmak. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, onları tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele oldu, Balıkesirspor'a da başarılar diliyorum."

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