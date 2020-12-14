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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu: "2-1 kaybettik ama biz de kazanabilirdik" - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı: "Geriye düşmemize rağmen iyi bir direnç gösterdik"

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:56:02 -
Maçın ardından

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de konuk ettiği İstanbulspor'a 2-1 mağlup olan Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "2-1 kaybettik ama biz de kazanabilirdik." dedi.

Mutlu, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, rakiplerinin ligin iyi futbol oynayan ekiplerinden biri olduğunu söyledi. Karşılaşmada iki ekibin de pozisyonlar bulduğunu kaydeden Mutlu, şöyle konuştu:

"2-1 kaybettik ama biz de kazanabilirdik. Son saniyede karambol golüyle onlar kazanmış oldu. Tabii ki çok üzgünüz. Hedef artık bundan sonra oynayacağımız Eskişehirspor maçı. O maça hazırlanıp bu maçı telafi etmek istiyoruz."

Öte yandan karşılaşmanın uzatma bölümünde takım arkadaşı Rıdvan Koçak'la çarpıştıktan sonra karşılaşmaya devam edemeyen Furkan Bayır kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.


- Orhan Çıkırıkçı: "Geriye düşmemize rağmen iyi direnç gösterdik"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Çıkırıkçı, "Son haftalarda iyi oynamamıza rağmen sonuç bölümünde sıkıntı çekiyorduk. Bugün geriye düşmemize rağmen iyi bir direnç gösterdik. İnşallah önümüzdeki haftalarda da galibiyetlerle devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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