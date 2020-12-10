İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Beypiliç Boluspor'a 2-0 mağlup olan Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, oyuncularının ikinci yarıda gösterdiği performanstan memnun olmadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Uçar, müsabakadan önce rakibi iyi analiz ettiklerini aktararak, "Kendi sahamızda istediğimiz neticeyi alamadık. Geçen haftaki Bursaspor galibiyetiyle moral bulmuştuk. İlk yarıda iyi oynadığımız anlar oldu. Ancak oyuna hükmedemedik. Girdiğimiz pozisyonları da değerlendiremedik. İlk yarının sonunda kazandığımız penaltıyı atabilseydik farklı olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Çok pozisyon verdiklerini belirten Recep Uçar, "İkinci yarıdaki oyundan memnun değilim. Kopuk kopuk oynadık. Oyuncular arası mesafeler çok büyüktü. Bundan sonraki maçlarda iyi sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.





- Erginer: "Bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik"





Ümraniyespor deplasmanından 3 puanla dönen Beypiliç Boluspor'da teknik direktör Reha Kemal Erginer, takımının son haftalardaki çıkışını sürdürdüğünü aktardı.

Maçın istedikleri gibi geçtiğini anlatan Erginer, "Üst üste kazandığımız iki maçtan sonra bu maç çok önemliydi. Hem çıkışımızı devam ettirmek hem de deplasmandaki ilk galibiyetimizi almak istiyorduk. Oyunda ve sonuçlarda standart yakalamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Üç haftadır gol yemediklerinin altını çizen Erginer, şunları kaydetti:

"Maçın zor olacağını biliyorduk. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik. Baktığımızda üstün olduğumuz taraflar var, Ümraniye'nin iyi olduğu anlar da var. Bu maçtan çıkaracağımız dersler de var. İyi oyunumuzu sürdürüyoruz. Üstüne koyarak devam ediyoruz ve mutluyuz."