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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat: "Altınordu gibi bir takıma çocuklar yapılabilecek her şeyi yaptı. Tek kale oynayıp pozisyon vermemek her takımın harcı değil" - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Puan kazanmaya geldik tabii ki ama bizim için bir puan da önemli. Çünkü baktığınızda rakibinizle deplasmanda oynuyorsunuz. Bizim için berabere kalmamız iyi oldu"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 19:44:45 -
Maçın ardından

ADANA (AA - TFF 1. Lig'de Altınordu ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, "Altınordu gibi bir takıma çocuklar yapılabilecek her şeyi yaptı. Tek kale oynayıp pozisyon vermemek her takımın harcı değil." dedi.

Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli pozisyonlar yakaladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bana göre muhteşem bir oyundu. Futboldan anlayanların da bundan farklı bir yorum yapacağını düşünmüyorum. 10 net pozisyon var. Ama gol yollarında bir sıkıntımız olduğu gerçek. Farklı arayışlara girmemiz lazım. Topu rakip kaleye götürmemizde sıkıntı yok, içeri atmada sıkıntımız var. Altınordu gibi bir takıma çocuklar yapılabilecek her şeyi yaptı. Tek kale oynayıp pozisyon vermemek her takımın harcı değil. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Hiç beklemeden önümüzdeki maça hazırlanacağız. Sıkı bir maç periyodu var."


- Hüseyin Eroğlu: "Bizim için bir puan da önemli"


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da 3 gün önce alınan mağlubiyetin ardından zirveye oynayan ve hücum gücü yüksek bir takıma karşı mücadele etmenin kolay olmadığını belirtti.

Savunmada kalabalık oynayarak kazandıkları toplarla geçiş hücumuyla sonuca gitmeye çalıştıklarını kaydeden Eroğlu, şunları söyledi:

"Aslında bölüm bölüm topa sahip olduğumuz ve oyun kuruluşunu iyi yaptığımız dakikalarda oyun üstünlüğü bizdeydi. İlk yarı skoru da yakaladık. Hücum geçişlerinde başarılıydık, sonuçlandıramadık. İkinci yarı rakibin çok adamla geleceğini biliyorduk. Kazandığımız topları daha iyi kullanabilsek belki skoru lehimize çevirebilirdik. Puan kazanmaya geldik tabii ki ama bizim için bir puan da önemli. Çünkü baktığınızda rakibinizle deplasmanda oynuyorsunuz."


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