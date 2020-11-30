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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: - "Özellikle ilk yarıda oynadığımız oyundan memnunum" - "Biz hakem hatasıyla maç kazanmadık ama çok maç kaybettik" - Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: - "Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. İlk deplasman galibiyetini aldık"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 23:17:24 -
Maçın ardından


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye 1-0 yenildikleri maçta takımının özellikle ilk yarıdaki oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sıkıntılara ve eksiklere rağmen maça iyi başladıklarını ancak son bölümlere doğru oyuncularda yorgunluğun baş gösterdiğini belirtti.

Kolay kolay pozisyon vermediklerini ancak beklemedikleri bir gol yediklerini dile getiren Çalımbay, haftada 3 maç oynadıklarını, sakatlar ve karantinadaki oyuncular nedeniyle bunun normal olduğunu kaydetti.

"Özellikle ilk yarıda oynadığımız oyundan memnunum" diyen Çalımbay, hakemlerin kendilerine haksızlık yaptığını ileri sürdü.

Çalımbay, Avrupa Kupaları'nda oynamalarına rağmen hiç kimseden manevi destek göremediklerinden yakınarak, "Sivasspor'u ne yazan var ne çizen var, sadece maçını yazıyorlar. Hiçbir destek yok. Bizim orada alacağımız her puan Türkiye için çok önemli." diye konuştu.


- Hakem tepkisi


Göztepe maçında yedikleri golün yüzde 100 ofsayt olduğunu savunan Çalımbay, iptal kararı beklediklerini ancak bunun yapılmadığını aktardı.

Çalımbay, hakemlerin bilerek hata yaptığını iddia ederek, "Ona da yapacak bir şeyimiz yok. Hem ligde hem de Avrupa kupalarında mücadele ediyoruz. Bir de hakem arkadaşların hatalarıyla mücadele etmek istemiyoruz. Biz hakem hatasıyla maç kazanmadık ama çok maç kaybettik. Hem de Türkiye'nin en iyi hakemlerinin hatalarından maçlar kaybettik." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda perşembe günü Villarreal ile yapacakları maça da değinen Çalımbay, "Bu maçı kazansaydık, hakem arkadaşlar izin verseydi bizim için çok büyük moral olacaktı. Tek dileğimiz hasta ve sakat arkadaşlarımızın dönmesi." dedi.


- Parlatan: "Kazanmak önemli"


Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan da "Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. İlk deplasman galibiyetini aldık. Deplasmanlarda kaybetmiyorduk ama galip de gelememiştik. Zorlu Sivas deplasmanında 1-0 kazanmak bizim adımıza önemli." şeklinde konuştu.

İlk devre ofansif anlamda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını dile getiren Parlatan, etkisiz kaldıklarını, üçüncü bölgede çok top kaybettiklerini ve Sivasspor'un kendilerine göre üstün bir oyun sergilediğini ifade etti.

Parlatan, ikinci devre ise maçta dengeyi kurabildiklerini ve karşılaşmaya ağırlıklarını koyduklarını söyledi.

90 dakika boyunca çok iyi savunma yaptıklarını vurgulayan Parlatan, ikinci devre topa çok sahip olarak, üçüncü bölge etkinliğini artırarak ve sakin kalarak golü bulduklarını ve mücadeleden galibiyetle ayrıldıklarını dile getirdi.

Parlatan, üst sıralara tırmanmak için seri galibiyetler almaları gerektiğini ve bu yolda emin adımlarla ilerlemek istediklerini sözlerine ekledi.

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