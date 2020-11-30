  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba: - "Bir an önce daha iyi oynayıp, iyi düşünüp, son vuruşlarda daha etkili olup maç kazanmaya çalışacağız" - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: - "Buradan bir puanla değil galibiyetle ayrılmak istiyorduk ama bir puanla yetinmek zorunda kaldık"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 22:47:50 -
Maçın ardından


KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, hafta boyunca çalıştıkları hücum varyasyonlarını sahada uyguladıklarını ama sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aybaba, futbolun sonuç oyunu olduğunu belirterek "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Oyuncular ile kenar varyasyonları çalıştık. Çoğunu da uygulamaya çalıştılar. Başarılı uyguladığımız pozisyonlar var. Ama futbol bu. Ne kadar iyi şeyler yapmaya çalışsanız da sonlandırma sorunu yaşarsanız sonuca gidemezsiniz." dedi.

Önümüzdeki süreçte daha iyi oynayıp güzel sonuçlar alacaklarını vurgulayan Aybaba, "Oyuncularımı kutluyorum, coşkulu oynamaya çalıştılar. Bir an önce daha iyi oynayıp, iyi düşünüp, son vuruşlarda daha etkili olup maç kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.


- Atılay Canel: "Bir puanla yetinmek zorunda kaldık


Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise Kayseri deplasmanına gelirken puan ya da puanlar almayı amaçladıklarını tüm planlarını bunun üzerine kurduklarını kaydetti.

İlk yarıda etkisiz bir oyun sergilediklerini dile getiren Canel, "ilk yarıda ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde zorlandık. İkinci yarı iş tersine döndü. Buradan bir puanla değil galibiyetle ayrılmak istiyorduk ama bir puanla yetinmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak
Teknoloji

Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak

Ukrayna, kendi üretimleri olan ve Bayraktar'a benzeyen insansız hava araçlarını (İHA) yakında teslim alacaklarını açıkladı.
'Kadir Şeker kiralık katil'
Gündem

'Kadir Şeker kiralık katil'

Konya'da 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'le ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Şeker'in kurtardığı iddia edilen Ayşe Dı..
14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama
Korona Virüs

14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tedbirlerin görüşüleceği kabine toplantısı öncesi yaptığı..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay