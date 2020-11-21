  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav: "Penaltıyla alakası olmayan bir pozisyon. Hakem görmemiş olabilir ama VAR pozisyonu görmeliydi" - "Hakemlerin biraz daha dikkat etmeleri ve ellerini vicdanlarına koyup maç yönetmeleri lazım"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:01:49 -
Maçın ardından


ANKARA (AA) - Süper Lig'in 9 haftasında Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen Gençlerbirliği'nin başkanı Murat Cavcav, karşılaşmanın hakemini eleştirdi.

Cavcav, maçın ardından yaptığı açıklamada, lige iyi başlayamadıklarını belirterek, "Onun için kan değişikliğine gittik. Bugün de iyi başlamıştık ama penaltıyla alakası olmayan bir pozisyon. Hakem görmemiş olabilir ama VAR pozisyonu görmeliydi. Penaltıdan golü yiyince takım demoralize oldu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Cavcav, şunları kaydetti:

"Biz de iyi hazırlanmıştık ama futbolda bunlar oluyor. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Ona hazırlanacağız, inşallah iyi bir neticeyle döneriz. Biz Anadolu kulüpleri olarak hakem hatalarına maruz kalıyoruz. Hakemlerin biraz daha dikkat etmeleri ve ellerini vicdanlarına koyup maç yönetmeleri lazım. Bu kadar emek harcıyoruz, mücadele ediyoruz. Bunların karşılığında bu hareketler moralimizi bozuyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya-Ermenistan görüşmesinde bayrak krizi! Ruslar ayaklandı
Dünya

Rusya-Ermenistan görüşmesinde bayrak krizi! Ruslar ayaklandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Erivan'da görüştü. Görüşm..
Putin'den 'ABD ile aranızı bozacak mısınız;?' sorusuna bomba cevap
Dünya

Putin'den 'ABD ile aranızı bozacak mısınız;?' sorusuna bomba cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir televizyon programında ABD ile ilişkilerin bozulup bozulmayacağına yönelik soruya "Bozuk olan ilişk..
BM'den korkutan uyarı: Milyonlarca insanı kaybedebiliriz
Dünya

BM'den korkutan uyarı: Milyonlarca insanı kaybedebiliriz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'in dünyanın on yıllardır gördüğü en kötü kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay