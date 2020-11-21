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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: - "Son dakikalarda da olsa bir penaltı golüyle kazandık. Yoğun bir maç trafiğine gireceğiz. Bu maç moral oldu" - Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü: - "Verilen penaltı doğru değil. Çok basit. Maçı bize göre olmayan bir penaltıyla kaybettik"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:42:26 -
Maçın ardından

BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, son dakikalar da olsa maçı kopardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Tan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir müsabakayı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Oyuncularının iyi mücadele ettiğini belirten Tan, "Kazandığımız için mutluyuz. Maça iyi başlayan taraf bizdik. İlk yarıda net pozisyonlar vardı, maçı koparabilirdik. İkinci yarıya da iyi başlayan taraftık. 60'ncı dakikadan sonra biraz düştük ve rakip oyunu dengeledi. Son dakikalarda da olsa bir penaltı golüyle kazandık. Yoğun bir maç trafiğine gireceğiz. Bu maç moral oldu." ifadelerini kullandı.


- Semih Özü: "Maçı bize göre olmayan bir penaltıyla kaybettik"


Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, Bursaspor'u galibiyetten dolayı tebrik etti.

Lige verilen aranın kendilerini etkilediğini vurgulayan Özü, şöyle konuştu:

"Ritmimizi bulamadık. Oyunun ikinci bölgede oynanacağını biliyorduk. Rakip de biz de kabul ettik. Ataklarla pozisyon yaratmaya çalıştılar. Bir iki pozisyonları var. Kalecimiz oyunu ayakta tuttu. İkinci yarıda da oyun ikinci bölgede oynanmaya devam etti. Sanırım onların yaptığı organizasyon ve ataklara cevap veremedik. Hakemin performansı öne çıktı. Bursaspor'un futbolunu kötülemek amacıyla söylemiyorum. Verilen penaltı doğru değil. Çok basit. Maçı bize göre olmayan bir penaltıyla kaybettik. Kalecimizin performansı nereye gitti. Hakemlerin biraz daha dikkatli olması lazım. "

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