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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: - "Camiamızdan özür diliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:34:55 -
Maçın ardından

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe karşısında aldıkları 5-1'lik farklı yenilgiden dolayı camialarından özür diledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, çok üzgün olduğunu belirtti.

Farklı bir sayfa açmak için sahaya çıktıklarını ancak bireysel hatalardan 3 gol yediklerini vurgulayan Kaplan, "İlk yarı 1-1 bitecekken bireysel bir hatadan dolayı penaltı oldu ve içeri 2-1 yenik girdik. Ayağa kalkacağız. Daha güzel işler yapacağız. Bazı oyuncularımızı daha iyi hazırlayacağız. Bunların hepsini düzelterek önümüze bakacağız. Camiamızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.


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