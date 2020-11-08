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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: - "Çok önemli bir galibiyet aldık. Çok zorlu bir dönem, daha da zorlu olacak" - "Chadli 8. haftada döndü ama iyi döndü"

Yeniakit Publisher
2020-11-08 19:07:54 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, son dakika golüyle kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Özellikle yoğun tempoda kazandığımız çok önemli bir maç sonrası bu maçın başlangıcı iyi değildi. 1. dakikada golü yedik. Bu durum rakibi güçlendirdi, bizi panik haline soktu." dedi.

İlk yarıda baskılı oynamalarına karşın rakibin kalelerine her gelişinde tehlike oluşturduğunu aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci yarıda değişikliklerle oyunu oturttuk. Rakibe fazla pozisyon vermedik. Son bölümde rakibin 10 kişi kalması ve hamlelerimiz, Chadli, Gulbrandsen ve Mehmet Topal hamleleri, bugün bize galibiyeti getirdi. Oyuncularımı ortaya koydukları performans için tebrik ediyorum. Çok zorlu bir dönem, daha da zorlu olacak. Elimizdeki oyuncuların katkısı artıyor, sakatlarımız dönüyor. Bugün Chadli girdi, Azubuike kadrodaydı. İnşallah milli takım arasından sonra hem ligde hem de Avrupa'da yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz."

Buruk, "İlk 4 maç sonunda ligde son sıradaydınız. Üst üste aldığınız 4 galibiyet ile 4. sıraya yükseldiniz. Yeniden şampiyonluk havasını hissediyor musunuz?" sorusuna, "Üç maç üst üste kaybettiğimizde de şu anki düşünceler kafamızda vardı. 'İyi oyunculara sahibiz. En kısa zamanda toparlayıp hakettiğimiz yerlere geleceğiz.' diyorduk. Her maçı kazanmak için oynayan bir takımız. Ligde şampiyonluğun en güçlü adayı olarak kendimizi görebiliriz. Lig için henüz çok erken. Şampiyonluk hedefi olan tüm takımların iddiası var. 1 puanla bitirdiğimizde iddalıyız diyorsak, şampiyonluk yolunda şu an için geride kalan takımların da iddialı olacaklarını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Bu sezon ilk kez forma giydiği maçta galibiyeti getiren gollerin pasını veren Nacer Chadli'nin performansına da değinen Okan Buruk, "Çok büyük şanssızlıklar yaşadı. Kısa bir süre antrenman yaparak aramıza katıldı. Tam iyileşti, bir kez daha sakatlandı, üst üste sakatlıklar geçirdi. Şu anda iyi durumda. Bugün de bize önemli katkı verdi. Milli takıma da büyük ihtimalle gidecek. Belçika Milli Takımı istiyor. Onun için güzel bir akşam, güzel bir dönüş oldu. Chadli 8. haftada döndü ama iyi döndü." değerlendirmesinde bulundu.


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