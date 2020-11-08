İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik sorumlusu Mete Işık, son dakika golüyle kaybetmenin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.



Mete Işık, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Maça iyi başladık. 28. saniyede golü attık. Sonrasında 4-5 pozisyona girdik. İkinci ve üçüncü golü atabilirdik. Sağ bekimizin rakip ceza sahası içindeki pozisyonu penaltı gibi geldi. Hakemin maçta hiç VAR'a gitmemesi ilginç geldi." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda Medipol Başakşehir'in baskılı bir futbol ortaya koyduğunu aktaran Işık, "İlk yarıda girdiklerinizi atamazsınız, o baskı sizi bir şekilde boğuyor. İkinci yarıda da birkaç pozisyona girdik. Çok ufak farklarla kaçırdık. Kırmızı kart direncimizi kırdı. Kırmızı karttan sonra iki kötü gol yedik. Son dakikadaki gol bizi fazlasıyla üzdü." şeklinde konuştu.



