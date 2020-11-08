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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan: - "Çok galip gelmek istedik ama olmadı" - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren: - "Sahada maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım vardı"

Yeniakit Publisher
2020-11-08 16:05:01 -
Maçın ardından

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında, Ankara Keçiörengücü ile sahasında 2-2 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Fahrettin Sayhan, galip gelmeyi çok istediklerini ama olmadığını söyledi.

Sayhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin iyi takımlarından birine karşı mücadele ettiklerini bildirdi.

Futbolcularının yürekten oynadığını ifade eden Sayhan, "Taktik disiplinimiz ve özgüvenimiz vardı. İki oyuncumuzun sakatlanması bizi bozdu. Çocuklar özveriliydi. Çok galip gelmek istedik ama olmadı. Kazanabilirdik. Yenilmemeyi öğreniyoruz inşallah kazanmayı da öğreneceğiz." diye konuştu.


- Püren: "Özgüven kazandık"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, bugün her iki takımında iyi bir oyun ortaya koyduğunu kaydetti.

Eskişehirspor'un oyun disiplinlerini bozmaya çalıştığını anlatan Püren, şöyle konuştu:

"İlk yarıda çok statik kaldık. Oyunu dengeli oynadık. Golü bulup, arkasından gol yedik. İkinci yarına basit bir hatadan rakip öne geçti. Yaptığımız oyuncu değişikleriyle kendi oyun kimliğimizi ortaya koyduk. Sahada maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım vardı. Burada iki puan kaybettiğimizi söylemek istiyorum. İkinci yarıda takımın ortaya koyduğu futbolla oyunu kazandığımızı düşünüyorum. Özgüven kazandık."

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